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No dia do aniversário

Homem morre atropelado ao calibrar pneu em Cariacica

Segundo informações da Polícia Militar, homem deixou caminhão desengrenado; Marcos Antônio completou 46 anos nesta terça-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:44

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:44

Homem morre após ser atropelado por veículo
Homem morre após ser atropelado por veículo Crédito: Internauta
Um funcionário de uma loja de material de construção, em Cariacica, morreu atropelado enquanto calibrava um pneu, na tarde desta terça-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para ir até o bairro em que ocorreu o acidente, em Nova Esperança. Segundo militares, Marcos Antônio Querino enchia um pneu, mas havia deixado o caminhão desengrenado e acabou atropelada. 
Em entrevista à TV Gazeta, a esposa da vítima, Lorraine de Souza, contou que Marcos fez aniversário nesta terça-feira, completando 46 anos. "Cheguei a pedir para que ele não fosse trabalhar. Coração já tinha avisado",relembrou, em lágrimas. Ainda de acordo com familiares, Marcos trabalhava há mais de 10 anos no local e não tinha carteira assinada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT) e detalhes não serão passados para que a apuração seja preservada.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com a loja onde a vítima trabalhava. Assim que houve a identificação de imprensa, a ligação foi interrompida. Novas ligações não foram atendidas.
A reportagem de TV Gazeta também tentou contato com o proprietário do comércio e foi informada que um advogado falaria sobre o caso. Nenhuma reposta foi dada até a noite desta terça-feira (9).

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