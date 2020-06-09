Homem morre atropelado ao calibrar pneu em Cariacica

Homem morre após ser atropelado por veículo Crédito: Internauta

Um funcionário de uma loja de material de construção, em Cariacica , morreu atropelado enquanto calibrava um pneu, na tarde desta terça-feira (9). De acordo com a Polícia Militar , uma equipe foi acionada para ir até o bairro em que ocorreu o acidente, em Nova Esperança. Segundo militares, Marcos Antônio Querino enchia um pneu, mas havia deixado o caminhão desengrenado e acabou atropelada.

Em entrevista à TV Gazeta, a esposa da vítima, Lorraine de Souza, contou que Marcos fez aniversário nesta terça-feira, completando 46 anos. "Cheguei a pedir para que ele não fosse trabalhar. Coração já tinha avisado",relembrou, em lágrimas. Ainda de acordo com familiares, Marcos trabalhava há mais de 10 anos no local e não tinha carteira assinada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT) e detalhes não serão passados para que a apuração seja preservada.

A reportagem de A Gazeta tentou contato com a loja onde a vítima trabalhava. Assim que houve a identificação de imprensa, a ligação foi interrompida. Novas ligações não foram atendidas.