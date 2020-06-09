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Darly Santos

Operação policial termina com troca de tiros e prisões em Vila Velha

De acordo com informações da PM, uma equipe acompanhou o veículo com três suspeitos. O grupo foi alcançado quando o carro se envolveu em um acidente na rodovia Darly Santos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 15:31

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 15:31

Operação policial resulta em troca de tiros e prisões
Operação policial consegue abordar suspeitos após colisão de Fiesta roubado com outro veículo Crédito: Divulgação
Uma operação realizada pela Polícia Militar nesta terça-feira (09), em Vila Velha, recuperou um Fiesta preto que havia sido roubado pela manhã e usado para o cometimento de outros crimes no bairro Araçás. De acordo com informações da PM, uma equipe acompanhou o veículo com três suspeitos e conseguiu alcançá-lo depois que o carro se envolveu em um acidente na rodovia Darly Santos, no mesmo município. Após uma troca de tiros, três homens foram detidos.  Veja o vídeo!
Inicialmente, segundo a PM, foram detidos dois suspeitos e o terceiro conseguiu fugir para um matagal próximo ao local. Na fuga, o suspeito chegou a apontar uma arma de fogo em direção aos policiais, fazendo com que fosse iniciada a troca de disparos. Com o apoio do helicóptero do Notaer, o terceiro homem foi encontrado. Os suspeitos foram reconhecidos pela vítima que teve o carro roubado. 
Operação policial resulta em troca de tiros e prisões
Veículo Ford Fiesta roubado Crédito: Divulgação
De acordo com apuração da TV Gazeta, após terem roubado o carro, os suspeitos teriam se dirigido a um restaurante no bairro Araçás para um assalto. A investigação dos crimes está sendo realizada pelo DPJ de Vila Velha.
Segundo informações da assessoria da PM, no boletim do Ciodes constava que indivíduos armados teriam assaltado um restaurante no bairro Araçás, em Vila Velha. Eles teriam levado um celular e a carteira de habilitação do proprietário do local, fugindo em seguida. 
Operação policial resulta em troca de tiros e prisões
Operação policial resulta em troca de tiros e prisões Crédito: Divulgação

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