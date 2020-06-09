Operação policial termina com troca de tiros e prisões em Vila Velha

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Inicialmente, segundo a PM, foram detidos dois suspeitos e o terceiro conseguiu fugir para um matagal próximo ao local. Na fuga, o suspeito chegou a apontar uma arma de fogo em direção aos policiais, fazendo com que fosse iniciada a troca de disparos. Com o apoio do helicóptero do Notaer, o terceiro homem foi encontrado. Os suspeitos foram reconhecidos pela vítima que teve o carro roubado.