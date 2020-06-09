Reunião nos Correios é confundida com assalto e mobiliza a PM no ES

Agência dos Correios na Glória, em Vila Velha: policiais foram acionados para assalto com refém, mas descobriram que era engano Crédito: Reprodução

Parece até roteiro de cinema. Pelo menos oito viaturas e vários policiais militares foram acionados, na manhã desta terça-feira (9), para um suposto assalto com reféns em uma agência dos Correios no bairro da Glória, em Vila Velha

Os militares chegaram a montar uma operação: isolaram parte da rua e ficaram na porta da agência, armados, na expectativa de algum criminoso sair com o refém. Mas os PMs descobriram que tudo foi um engano.

Uma pessoa que estava perto do local chegou a filmar a ação de mobilização da Polícia Militar. Confira o vídeo:

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O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado pela central de alarmes da agência dos Correios. Segundo o funcionário da central, o alarme de pânico de um dos caixas havia sido acionado. Ao verificar as câmeras, a central visualizou os funcionários dos Correios sentados no chão em círculo. Como ninguém atendia o telefone, houve a interpretação da central de que se tratava de um assalto.

Os policiais, porém, descobriram depois que os funcionários estavam em uma reunião, sentados em círculo, e, por isso, não atenderam o telefone.

Your browser does not support the audio element. Reunião dos Correios é confundida com assalto e mobiliza policiais

"A gerente informou também que o botão do pânico não havia sido acionado. Ela foi devidamente orientada quanto às questões de segurança da agência e sobre movimentações estranhas no interior do local. Também foi solicitado que mantenham o diálogo constante com a central de alarme e monitoramento com o objetivo de evitar interpretações errôneas por parte dos operadores e dessa forma evitar que ocorrências de crise sejam geradas em equívoco", informou a Polícia Militar em nota enviada à reportagem de A Gazeta.