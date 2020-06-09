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Reunião nos Correios é confundida com assalto e mobiliza a PM no ES

Os funcionários de uma agência dos Correios na Glória, de Vila Velha, estavam em reunião, sentados no chão, o que levou a central de alarmes a considerar que eram vítimas de um assalto e acionar a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:03

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:03

Agência dos Correios na Glória, em Vila Velha: policiais foram acionados para assalto com refém, mas descobriram que era engano
Agência dos Correios na Glória, em Vila Velha: policiais foram acionados para assalto com refém, mas descobriram que era engano Crédito: Reprodução
Parece até roteiro de cinema. Pelo menos oito viaturas e vários policiais militares foram acionados, na manhã desta terça-feira (9), para um suposto assalto com reféns em uma agência dos Correios no bairro da Glória, em Vila Velha.
Os militares chegaram a montar uma operação: isolaram parte da rua e ficaram na porta da agência, armados, na expectativa de algum criminoso sair com o refém. Mas os PMs descobriram que tudo foi um engano.
Uma pessoa que estava perto do local chegou a filmar a ação de mobilização da Polícia Militar. Confira o vídeo:
O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado pela central de alarmes da agência dos Correios. Segundo o funcionário da central, o alarme de pânico de um dos caixas havia sido acionado. Ao verificar as câmeras, a central visualizou os funcionários dos Correios sentados no chão em círculo. Como ninguém atendia o telefone, houve a interpretação da central de que se tratava de um assalto.

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Os policiais, porém, descobriram depois que os funcionários estavam em uma reunião, sentados em círculo, e, por isso, não atenderam o telefone.
Reunião dos Correios é confundida com assalto e mobiliza policiais
"A gerente informou também que o botão do pânico não havia sido acionado. Ela foi devidamente orientada quanto às questões de segurança da agência e sobre movimentações estranhas no interior do local. Também foi solicitado que mantenham o diálogo constante com a central de alarme e monitoramento com o objetivo de evitar interpretações errôneas por parte dos operadores e dessa forma evitar que ocorrências de crise sejam geradas em equívoco", informou a Polícia Militar em nota enviada à reportagem de A Gazeta.
Várias viaturas da PM foram acionadas para uma ocorrência de assalto na Glória, mas militares descobriram que se tratou de um engano
Várias viaturas da PM foram acionadas para uma ocorrência de assalto na Glória, mas militares descobriram que se tratou de um engano Crédito: Reprodução

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