Mãe e filha têm carro roubado em Vila Velha; veja vídeo

Vídeo mostra momento em que homens abordam carro com mãe e filha em Itapuã, Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Câmeras de segurança registraram o momento em que mãe e filha foram assaltadas e tiveram o carro levado por dois homens no bairro Itapuã, em Vila Velha , na tarde desta segunda-feira (8). No vídeo é possível ver os dois fazendo a abordagem quando as duas saíam do carro. Ninguém ficou ferido. À noite, a polícia prendeu um dos suspeitos e recuperou o veículo no bairro Santos Dumont, no mesmo município.

A ação foi rápida. Os homens estavam próximos do local e esperaram as duas saírem do carro para fazer a abordagem. Durante o assalto, a filha ficou nervosa e tentou evitar que eles levassem alguns pertences. A mãe precisou contê-la, puxando e a afastando dos suspeitos e do carro, que foi levado em seguida.

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As duas são moradoras do bairro Jockey de Itaparica e estavam em Itapuã para um compromisso. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, conversou com a mãe, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo.

"Eu estava chegando quando fui abordada. Eles estavam sentados numa quadra bem ao lado. Quando eu abri a porta para sair do carro, eles passaram, deram meia volta e foi aí que aconteceu o assalto. O que estava de camisa preta apontou um revólver de verdade, que não era de brinquedo. Ele disse que era de brinquedo, mas era de verdade. Ele apontou para a minha barriga e disse para sair. Nisso, eu saí e minha filha ficou nervosa. Com medo de que ele atirasse nela, eu agarrei e puxei ela, e deixei que eles fossem embora" Vítima - Não foi identificada

À noite, um dos envolvidos no roubo acabou preso no bairro Santos Dumont. A polícia já tinha a informação de que o carro possuía restrição de roubo quando uma equipe de policiais tentou abordá-lo. Neste momento, o condutor tentou fugir, sendo perseguido por duas viaturas e logo depois interceptado. O homem foi preso e o carro recuperado.

Já na delegacia, o suspeito afirmou, inicialmente, que havia comprado o carro por R$ 500. Depois, ele confessou que participou do roubo utilizando uma arma falsa. Ele passou a noite na Delegacia Regional de Vila Velha e foi encaminhado para o presídio na manhã desta terça-feira (9).

FILHO A GENTE NÃO CONSEGUE DE VOLTA

Já aliviada por não ter sofrido nenhum tipo de agressão e recuperado o veículo, a mãe contou que o carro não tinha seguro. Ela afirma que a reação da filha a preocupou, já que os homens estariam armados e algo de mais grave poderia acontecer.

(A reação da filha) me deixou nervosa. O medo de que ele atirasse, porque eu vi que ele realmente não estava de brincadeira e podia atirar. Ela queria o celular, pegar a carteira, documento. Ela não queria que aquilo acontecesse. Eu puxei e me joguei na frente dela, porque se acontecesse alguma coisa, aconteceria comigo. O carro a gente conquista, mas filho a gente não consegue de volta, disse.

Mãe em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A mãe ainda agradeceu a uma motorista que passava pelo local e prestou socorro. Segundo ela, a mulher seguiu o carro e deu a direção de onde os suspeitos estavam para a polícia. Assim que aconteceu o assalto, passou o carro de uma mulher que perguntou o que aconteceu. Ela ajudou, ela seguiu o carro. Ela que deu a direção de onde eles estavam. Eu chamo ela de meu anjo da guarda, porque seguiu o carro, mostrou para a polícia onde eles estavam. Fez toda a diferença, completou.

HOMEM BALEADO

A Polícia Civil também investiga outro crime que aconteceu em Vila Velha nesta segunda-feira (8). Um homem deu entrada em um hospital particular da cidade ferido por dois tiros. Ele estava dentro de um carro quando foi atingido pelos disparos. O próprio homem dirigiu até o hospital para receber atendimento médico. Até a manhã desta terça, a polícia não sabia a motivação ou até mesmo onde aconteceu o crime.