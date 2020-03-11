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Operação

PF prende assaltante com seis participações em roubos aos Correios no ES

Operação foi deflagrada nos municípios de Serra e Cariacica nesta quarta-feira (11). O acusado tem 19 anos e participou de crimes na Grande Vitória e no interior do Estado. Identidade  dele, contudo, não foi revelada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 12:43

Publicado em 11 de Março de 2020 às 12:43

A ação que prendeu o jovem de 19 anos foi desencadeada por policiais da Polícia Federal no ES Crédito: Caíque Verli
A Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (DELEPAT) da Polícia Federal no Espírito Santo deflagrou na manhã desta quarta-feira (11), após três meses de investigação, uma operação policial com o objetivo de prender um suspeito de assaltar agências dos Correios no Estado.

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A operação contou com a participação de 15 policiais, sendo realizado o cumprimento de três mandados de busca e apreensão nos endereços do investigado nos municípios de Serra e Cariacica, e o cumprimento do respectivo mandado de prisão deste indivíduo, expedido pela Justiça Federal de Vitória.

ENTENDA O CASO

O suspeito, de 19 anos, que não teve o nome revelado, segundo a Polícia Federal, participou de roubos a agências dos Correios do Espírito Santo entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. Até o momento, foi comprovada a participação em seis roubos neste período, entre eles os praticados em Fundão no dia 5/12/2019, Pancas, em 10/12/2019, Anchieta, nos dias 15 e 22/1/2020, São Domingos do Norte, no dia 6 de fevereiro, e por fim, Santa Maria de Jetibá no dia 27 do mês passado.
Neste último roubo, o assaltante conseguiu fugir da perseguição dos policiais militares após o crime, se escondendo no mato na localidade de Possmoser, o que acabou originando o nome da operação da PF em alusão à região em Santa Maria de Jetibá.
Foram apreendidos aparelhos celulares na sua posse, sendo que um deles inclusive era uma encomenda roubada em uma das agências dos Correios.
As investigações continuarão para identificação dos seus comparsas e para verificar se o assaltante participou de outros crimes.

CRIMES INVESTIGADOS

O investigado responderá pelo crime de roubado triplamente qualificado, previsto no Artigo 157, §2º, incisos II e V, e §²º-A, inciso I do Código Penal, cujas penas somadas poderão chegar a 16 (dezesseis) anos de reclusão por cada roubo.

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