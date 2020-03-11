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Crime na Serra

Amarrado e amordaçado, homem é morto a tiros em Nova Carapina I

Uma viatura da Polícia Militar foi ao local e encontrou o corpo do homem próximo a uma mata. A vítima estava com as mãos amarradas para trás

Publicado em 11 de Março de 2020 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 11:30
 Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto a tiros em uma área de mata no bairro Nova Carapina I, na Serra, na madrugada desta quarta-feira (11). A vítima, antes de ser morta, foi levada para o local amarrada e amordaçada.
Polícia Militar (PM) foi acionada um pouco depois de 0h, através de uma denúncia anônima. A informação era que seis suspeitos realizavam disparos de arma de fogo próximo a uma torre de telefone do bairro Nova Carapina I.
Uma viatura da PM foi ao local e encontrou o corpo do homem próximo a uma mata. A vítima estava com as mãos amarradas para trás. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou a Polícia Civil em nota.

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