Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Três tiros

Homem é baleado após marcar encontro com mulher em Cariacica

Quando o homem chegou para o encontro, três criminosos abordaram a vítima e atiraram em sua direção

Publicado em 11 de Março de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 08:02
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi baleado por criminosos no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica, por volta das 4h desta quarta-feira (11). A vítima relatou à Polícia Civil que tinha marcado um encontro com uma mulher no bairro. Quando o homem chegou, três criminosos abordaram a vítima e atiraram em sua direção.

Veja Também

Mulher é atingida por bala perdida durante tiroteio em Vila Velha

Polícia estoura laboratório de cocaína em Guarapari e apreende R$ 100 mil

Suspeito de estupro tem moto incendiada após ataque a mulher na Serra

A mulher não apareceu no encontro e não foi localizada. Os disparos provocaram pelo menos três perfurações no homem, que não teve a idade divulgada pela polícia. Ele foi ferido nas costas, na perna esquerda e na perna direita.
A vítima está internada no hospital São Lucas. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados