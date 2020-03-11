Homem é baleado após marcar encontro com mulher em Cariacica

Um homem foi baleado por criminosos no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica, por volta das 4h desta quarta-feira (11). A vítima relatou à Polícia Civil que tinha marcado um encontro com uma mulher no bairro. Quando o homem chegou, três criminosos abordaram a vítima e atiraram em sua direção.
A mulher não apareceu no encontro e não foi localizada. Os disparos provocaram pelo menos três perfurações no homem, que não teve a idade divulgada pela polícia. Ele foi ferido nas costas, na perna esquerda e na perna direita.
A vítima está internada no hospital São Lucas. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.