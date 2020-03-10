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Bicanga

Suspeito de estupro tem moto incendiada após ataque a mulher na Serra

A mulher foi levada ao Departamento Médico Legal para fazer exames. Crime ocorreu na Praia de Bicanga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 12:52

Publicado em 10 de Março de 2020 às 12:52

Suspeito de estupro tem moto incendiada na Serra Crédito: Reprodução
Uma mulher foi estuprada enquanto caminhava na Praia de Bicanga, na Serra, na manhã desta terça-feira (10). Revoltados, moradores da região colocaram fogo na moto do suspeito.
A mulher foi levada ao Departamento Médico Legal para fazer exames. Segundo testemunhas, a vítima é aposentada e fazia caminhada em Bicanga quando foi abordada pelo homem, que estava com uma faca. Uma outra mulher viu a situação e ajudou a prender o suspeito, chamando populares para segurarem o homem. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde presta depoimento.
Com informações da TV Gazeta

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