Suspeito de estupro tem moto incendiada após ataque a mulher na Serra

A mulher foi levada ao Departamento Médico Legal para fazer exames. Segundo testemunhas, a vítima é aposentada e fazia caminhada em Bicanga quando foi abordada pelo homem, que estava com uma faca. Uma outra mulher viu a situação e ajudou a prender o suspeito, chamando populares para segurarem o homem. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde presta depoimento.