Homem é encontrado morto dentro de residência em São Mateus

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (11) dentro de uma residência no bairro Ribeirão, em São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que ainda não havia sido identificado na manhã desta quarta, foi morta com golpes de faca. Moradores reconheceram a vítima como sendo um morador em situação de rua, mas a polícia não confirmou essa informação.
De acordo os militares, o corpo foi encontrado por um morador da casa que estava saindo para trabalhar quando viu o homem caído no chão. A Polícia Militar esteve no local e constatou o crime. No bolso da vítima havia uma certidão de nascimento, mas não foi possível confirmar se o documento pertencia ao homem.
A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até a manhã desta quarta-feira, a autoria e motivação ainda eram desconhecidas.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte