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Vila do Riacho

Corpo com marcas de tiros é encontrado em Aracruz, no ES

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal, para ser identificado e passar por exames

Publicado em 09 de Março de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 12:57
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte Crédito: Leonardo Goliver
Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na manhã desta segunda-feira (9), na Vila do Riacho, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foram constatadas marcas de tiros provocados por disparos de arma de fogo.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

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