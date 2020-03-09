Corpo com marcas de tiros é encontrado em Aracruz, no ES

Um corpo ainda sem identificação foi encontrado na manhã desta segunda-feira (9), na Vila do Riacho, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foram constatadas marcas de tiros provocados por disparos de arma de fogo.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.