Idoso é preso suspeito de matar irmã por demorar em ligação no ES

Segundo o homem, a vítima havia pedido o telefone dele emprestado para fazer uma ligação, que teria durado vários minutos. Diante disso, ele pediu que a irmã desligasse o telefone, pois iria gastar seus créditos .

Nesse momento, os dois iniciaram uma discussão. O homem disse aos militares que ficou muito nervoso e foi até os fundos da residência e pegou uma cavadeira. Ele retornou até a cozinha onde estava a vítima e deu o primeiro golpe que atingiu a região da cabeça. De acordo com a PM, a vítima sofreu ainda outros dois golpes e acabou morrendo.