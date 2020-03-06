Idoso é preso suspeito de matar irmã por demorar em ligação no ES
Um homem de 60 anos foi preso em flagrante suspeito de assassinar a própria irmã, de 67 anos, dentro da casa onde moravam no Centro de Jaguaré, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (6).
De acordo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma suposta ocorrência de homicídio. No local, os militares foram recebidos pelo suspeito, que se identificou como irmão da vítima e autor do crime.
DEMORA EM LIGAÇÃO
Segundo o homem, a vítima havia pedido o telefone dele emprestado para fazer uma ligação, que teria durado vários minutos. Diante disso, ele pediu que a irmã desligasse o telefone, pois iria gastar seus créditos.
Nesse momento, os dois iniciaram uma discussão. O homem disse aos militares que ficou muito nervoso e foi até os fundos da residência e pegou uma cavadeira. Ele retornou até a cozinha onde estava a vítima e deu o primeiro golpe que atingiu a região da cabeça. De acordo com a PM, a vítima sofreu ainda outros dois golpes e acabou morrendo.
O suspeito disse à polícia, que ele e a irmã estavam morando juntos há três meses e que as discussões entre os dois eram frequentes. A perícia da Polícia Civil foi acionada e segundo o perito, foi possível constatar que a vítima teria tentado se defender das agressões. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O idoso foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus. Em nota, na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar, para ainda ser entregue no plantão vigente da delegacia.