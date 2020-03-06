Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com cavadeira

Idoso é preso suspeito de matar irmã por demorar em ligação no ES

O próprio suspeito, de 60 anos, foi quem acionou a PM em Jaguaré. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de São Mateus

Publicado em 06 de Março de 2020 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 12:22
Movimentação de populares perto do local do crime, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), no Centro de Jaguaré Crédito: Internauta
Idoso é preso suspeito de matar irmã por demorar em ligação no ES
Um homem de 60 anos foi preso em flagrante suspeito de assassinar a própria irmã, de 67 anos, dentro da casa onde moravam no Centro de Jaguaré, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (6).
De acordo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma suposta ocorrência de homicídio. No local, os militares foram recebidos pelo suspeito, que se identificou como irmão da vítima e autor do crime.

DEMORA EM LIGAÇÃO

Segundo o homem, a vítima havia pedido o telefone dele emprestado para fazer uma ligação, que teria durado vários minutos. Diante disso, ele pediu que a irmã desligasse o telefone, pois iria gastar seus créditos.
Nesse momento, os dois iniciaram uma discussão. O homem disse aos militares que ficou muito nervoso e foi até os fundos da residência e pegou uma cavadeira. Ele retornou até a cozinha onde estava a vítima e deu o primeiro golpe que atingiu a região da cabeça. De acordo com a PM, a vítima sofreu ainda outros dois golpes e acabou morrendo.

Veja Também

Família de jovem morto em Fundão após sequestro espera justiça

Homem é morto a tiros em bairro de Pedro Canário

O suspeito disse à polícia, que ele e a irmã estavam morando juntos há três meses e que as discussões entre os dois eram frequentes. A perícia da Polícia Civil foi acionada e segundo o perito, foi possível constatar que a vítima teria tentado se defender das agressões. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O idoso foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus. Em nota, na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar, para ainda ser entregue no plantão vigente da delegacia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados