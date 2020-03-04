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Violência

Homem é morto a tiros em bairro de Pedro Canário

O crime aconteceu pouco depois das 20h desta terça-feira (03). Segundo a perícia, foram constatadas no corpo da vítima oito perfurações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 12:16

Publicado em 04 de Março de 2020 às 12:16

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, Região Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver
Um homem identificado como Vagner da Silva Pereira, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (03), em Pedro Canário, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu pouco depois das 20h, na localidade de Cristal do Norte.
Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao endereço onde o crime aconteceu, os militares encontraram uma grande aglomeração de pessoas. A vítima já estava sem vida e foi identificada logo em seguida.
Testemunhas contaram à polícia, que Vagner estava morando há pouco tempo na residência e que no local ocorria uma movimentação suspeita. No momento do homicídio, os moradores contaram que ouviram alguns disparos de arma de fogo.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito de ter cometido o crime ainda teria roubado uma motocicleta para fugir do local. No entanto, segundo a PM, o proprietário do veículo não se apresentou durante a ocorrência para registrar o caso.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou pelo menos oito perfurações provocados pelos disparos de arma de fogo. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que até a manhã desta quarta-feira (04) nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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