Homem é morto a tiros em bairro de Pedro Canário

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário, Região Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver

Um homem identificado como Vagner da Silva Pereira, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (03), em Pedro Canário , Região Norte do Espírito Santo . O crime aconteceu pouco depois das 20h, na localidade de Cristal do Norte.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao endereço onde o crime aconteceu, os militares encontraram uma grande aglomeração de pessoas. A vítima já estava sem vida e foi identificada logo em seguida.

Testemunhas contaram à polícia, que Vagner estava morando há pouco tempo na residência e que no local ocorria uma movimentação suspeita. No momento do homicídio, os moradores contaram que ouviram alguns disparos de arma de fogo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito de ter cometido o crime ainda teria roubado uma motocicleta para fugir do local. No entanto, segundo a PM, o proprietário do veículo não se apresentou durante a ocorrência para registrar o caso.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou pelo menos oito perfurações provocados pelos disparos de arma de fogo. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que até a manhã desta quarta-feira (04) nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pedro Canário e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.