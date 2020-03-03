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Insegurança

Criminosos invadem casa e levam cofre com dinheiro em Aracruz

Segundo a Polícia Militar, vários pertences foram levados pelos criminosos

Publicado em 03 de Março de 2020 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 12:44
A orientação é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia da Polícia Civil Crédito: Divulgação/Policia Civil
Criminosos invadem casa e levam cofre com dinheiro em Aracruz
Uma residência localizada no bairro Bela Vista, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo, foi alvo de bandidos durante o último fim de semana. Segundo a Polícia Militar, vários pertences da vítima foram levados pelos criminosos.
Uma equipe foi até o local após o proprietário do imóvel acionar os militares. Segundo a vítima, ao chegar em casa, as portas estavam abertas, além de ter sentido falta de alguns pertencentes.
Segundo a ocorrência, foram levados uma espingarda de chumbinho, dois tablets, um celular, um cofre com dinheiro e talões de cheque. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada.
A vítima informou ainda que uma motocicleta tinha sido levada, porém os militares souberam que o veículo estava no pátio da Delegacia Regional do município e que não possuía restrição de furto/roubo.

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Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.
A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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