Criminosos invadem casa e levam cofre com dinheiro em Aracruz
Uma residência localizada no bairro Bela Vista, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo, foi alvo de bandidos durante o último fim de semana. Segundo a Polícia Militar, vários pertences da vítima foram levados pelos criminosos.
Uma equipe foi até o local após o proprietário do imóvel acionar os militares. Segundo a vítima, ao chegar em casa, as portas estavam abertas, além de ter sentido falta de alguns pertencentes.
Segundo a ocorrência, foram levados uma espingarda de chumbinho, dois tablets, um celular, um cofre com dinheiro e talões de cheque. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada.
A vítima informou ainda que uma motocicleta tinha sido levada, porém os militares souberam que o veículo estava no pátio da Delegacia Regional do município e que não possuía restrição de furto/roubo.
A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.
A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.