A orientação é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia da Polícia Civil Crédito: Divulgação/Policia Civil

Your browser does not support the audio element. Criminosos invadem casa e levam cofre com dinheiro em Aracruz

Uma residência localizada no bairro Bela Vista, em Aracruz , Região Norte do Espírito Santo, foi alvo de bandidos durante o último fim de semana. Segundo a Polícia Militar , vários pertences da vítima foram levados pelos criminosos.

Uma equipe foi até o local após o proprietário do imóvel acionar os militares. Segundo a vítima, ao chegar em casa, as portas estavam abertas, além de ter sentido falta de alguns pertencentes.

Segundo a ocorrência, foram levados uma espingarda de chumbinho, dois tablets, um celular, um cofre com dinheiro e talões de cheque. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada.

A vítima informou ainda que uma motocicleta tinha sido levada, porém os militares souberam que o veículo estava no pátio da Delegacia Regional do município e que não possuía restrição de furto/roubo.

Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.