Após ser preso, homem apresenta nome falso para enganar a polícia

Sandro Francisco da Silva, de 31 anos, foi encaminhado novamente para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Uma tentativa de enganar a polícia foi descoberta e aumentou o número de crimes que um homem, de 31 anos, vai responder na Justiça. A farsa foi descoberta já no presídio, quando o suspeito passou pelos procedimentos de verificação na unidade prisional.

De acordo com a Polícia Civil , Sandro Francisco da Silva foi preso em flagrante no último dia 21 de fevereiro, pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Na delegacia, o suspeito se identificou como Henrique Pereira da Silva. Todo o procedimento foi realizado e o homem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares

No entanto, ao passar pelos procedimentos de identificação realizado pela Secretaria da Justiça ( Sejus ), foi descoberto que o preso havia dado nome falso durante o interrogatório. Contra ele já existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de Linhares, pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento.

O suspeito foi levado novamente para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido. Novamente interrogado nesta delegacia, ele confessou que usou nome falso, pois sabia que tinha outro mandado de prisão em aberto e achava que assim iria ficar livre. Agora vai responder criminalmente por mais um furto qualificado e por falsa identidade, explicou o delegado Fabrício Lucindo.