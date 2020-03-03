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Falsa identidade

Após ser preso, homem apresenta nome falso para enganar a polícia

O suspeito, de 31 anos, estava com mandado de prisão em aberto pela prática do crime de furto qualificado. Agora ele vai responder também por falsa identidade

Publicado em 03 de Março de 2020 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 10:26
Sandro Francisco da Silva, de 31 anos, foi encaminhado novamente para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL)  Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Uma tentativa de enganar a polícia foi descoberta e aumentou o número de crimes que um homem, de 31 anos, vai responder na Justiça. A farsa foi descoberta já no presídio, quando o suspeito passou pelos procedimentos de verificação na unidade prisional.
De acordo com a Polícia Civil, Sandro Francisco da Silva foi preso em flagrante no último dia 21 de fevereiro, pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento. Na delegacia, o suspeito se identificou como Henrique Pereira da Silva. Todo o procedimento foi realizado e o homem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.
No entanto, ao passar pelos procedimentos de identificação realizado pela Secretaria da Justiça (Sejus), foi descoberto que o preso havia dado nome falso durante o interrogatório. Contra ele já existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de Linhares, pela prática do crime de furto qualificado por arrombamento.

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O suspeito foi levado novamente para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido. Novamente interrogado nesta delegacia, ele confessou que usou nome falso, pois sabia que tinha outro mandado de prisão em aberto e achava que assim iria ficar livre. Agora vai responder criminalmente por mais um furto qualificado e por falsa identidade, explicou o delegado Fabrício Lucindo.
Sandro foi encaminhado novamente para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) ,onde continua à disposição da Justiça.

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