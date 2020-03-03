Unidades do SML de Colatina e Linhares ficam sem legistas

SML de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

As famílias do Norte e do Noroeste do Espírito Santo que perderam um parente ou amigo nesta segunda-feira (2), tiveram que esperar mais para fazer a liberação dos corpos. Os Serviços Médicos-Legais (SML) de Colatina Linhares ficaram sem médicos-legistas e os cadáveres tiveram que ser encaminhados para Vitória.

A Polícia Civil informou, por nota, que a situação foi causada por imprevistos nas escalas dos médicos das unidades afetadas. Em Colatina, a médica solicitou troca de plantão por problemas familiares e, em Linhares, o médico foi afastado do trabalho devido a um problema de saúde. A Polícia Civil prometeu que os serviços serão normalizados nesta terça-feira (3). O número de famílias afetadas pela falta de servidores nas duas unidades não foi informado.

PROBLEMA ANTIGO

Apesar da polícia justificar a situação como um imprevisto, o serviço do SML nas cidades do interior do Estado passaram por vários problemas nos últimos meses.

Além disso, em outubro dezembro de 2019, o colunista Leonel Ximenes de A Gazeta também mostrou que os SMLs do interior do Estado estavam sem legista para atender a população.

POLÍCIA PROMETEU RESOLVER PROBLEMA

Após os problemas registrados em Colatina no mês de fevereiro, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, pediu desculpas à população pelos episódios de demora no atendimento, recolhimento e liberação de corpos nas unidades do SML.