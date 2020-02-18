SML de Colatina registra falta de funcionário mais uma vez

SML de Colatina registra falta de funcionários mais uma vez Crédito: Heriklis Douglas

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil se limitou a informar que trabalha para garantir todos os serviços em funcionamento à população, e que está previsto um concurso, com 173 vagas, sendo 15 para médico-legista, 50 para perito oficial criminal e 20 para auxiliar de perícia médico-legal, mas não foi informado um prazo para a realização do processo.

REVOLTA E DOR MARCAM ENTERRO DE JOVEM QUE O PAI TEVE QUE AJUDAR NA LIBERAÇÃO DO CORPO

O enterro de Breno Pereira da Silva Rubens, de 22 anos, foi marcado pelo sentimento de revolta, na manhã desta terça-feira (18), em Colatina. O corpo do jovem demorou a ser liberado do SML de Colatina, e o pai dele precisou ajudar na liberação , já que o local estava sem alguns funcionários. De acordo com a família, o atraso na liberação fez ainda com que o velório fosse mais curto que o esperado.

"A despedida foi muito rápida. A gente mal conseguiu ver o corpo dele, que já estava começando a entrar em decomposição. Eu acho que as autoridades deveriam ter mais amor pelas vidas e pelas famílias" Ronildo Rubens - Tio de Breno

Revolta e dor marcam enterro de jovem que o pai teve que ajudar na liberação do corpo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

O jovem foi baleado no último domingo (17). Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Estadual Silvio Avidos. De acordo com a família, o corpo foi levado para o SML Colatina no início da madrugada desta segunda-feira (17), e só foi liberado durante a tarde, uma espera de mais de doze horas.