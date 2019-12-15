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Leonel Ximenes

SMLs de Colatina e Linhares sem médicos-legistas neste domingo

O motivo é a falta de efetivo da Polícia Civil. Foram afetados os serviços de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares

Públicado em 

15 dez 2019 às 15:38
Redação de A Gazeta

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Os Serviços Médicos-Legais (SML) de Colatina e Linhares estão sem médicos-legistas neste domingo, e a população já começa a sentir os reflexos, de acordo com o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Danilo Bahiense (PSL).
Colatina ficou sem médico sábado e domingo. Já Linhares está sem esse profissional neste domingo. Há gente me ligando de Barra de São Francisco, porque uma mulher morreu lá e, infelizmente, o DML de Vitória não está querendo receber, segundo o que me relataram, denunciou o parlamentar.
Por causa da falta de efetivo na Polícia Civil, os SMLs de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares têm ficado sem o serviço de médico-legista em alguns dias da semana.

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