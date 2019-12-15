SMLs de Colatina e Linhares sem médicos-legistas neste domingo

Os Serviços Médicos-Legais (SML) de Colatina e Linhares estão sem médicos-legistas neste domingo, e a população já começa a sentir os reflexos, de acordo com o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Danilo Bahiense (PSL).

Colatina ficou sem médico sábado e domingo. Já Linhares está sem esse profissional neste domingo. Há gente me ligando de Barra de São Francisco, porque uma mulher morreu lá e, infelizmente, o DML de Vitória não está querendo receber, segundo o que me relataram, denunciou o parlamentar.