Mulher é presa suspeita de matar marido com facada na coxa em Linhares

Delegacia de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Uma mulher, de 53 anos, foi presa, nesta segunda-feira (2), suspeita de matar o marido com uma facada na coxa direita em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, Gelciney Gonçalves Lopes, de 37 anos, perdeu muito sangue e não resistiu ao ferimento.

O crime aconteceu dentro da casa em que o casal morava no bairro Três Barras. De acordo com o delegado que investiga o crime, Tiago Cavalcante, a facada teria sido desferida durante uma briga. O casal tinha relacionamento de três anos. Vizinhos e amigos contaram à polícia que a relação dos dois era conturbada, marcada por muitas brigas e discussões. A vítima chegou a ser presa em 2018 por violência doméstica.

O delegado relatou ainda que a suspeita confessou que deu a facada no companheiro, mas negou que tinha a intenção de matar a vítima.

Pelo tipo de ferimento, a gente pode acreditar que realmente não existia a intenção de matar. Mas podemos afirmar que foi a lesão, através do sangramento intenso, que causou a morte da vítima, explicou o delegado.