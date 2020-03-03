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Briga de casal

Mulher é presa suspeita de matar marido com facada na coxa em Linhares

O crime aconteceu dentro da casa em que o casal morava no bairro Três Barras.  O homem chegou a ser preso em 2018 por violência doméstica

Publicado em 03 de Março de 2020 às 07:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 07:05
Delegacia de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Uma mulher, de 53 anos, foi presa, nesta segunda-feira (2), suspeita de matar o marido com uma facada na coxa direita em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, Gelciney Gonçalves Lopes, de 37 anos, perdeu muito sangue e não resistiu ao ferimento.
O crime aconteceu dentro da casa em que o casal morava no bairro Três Barras. De acordo com o delegado que investiga o crime, Tiago Cavalcante, a facada teria sido desferida durante uma briga. O casal tinha relacionamento de três anos. Vizinhos e amigos contaram à polícia que a relação dos dois era conturbada, marcada por muitas brigas e discussões. A vítima chegou a ser presa em 2018 por violência doméstica.
O delegado relatou ainda que a suspeita confessou que deu a facada no companheiro, mas negou que tinha a intenção de matar a vítima.
Pelo tipo de ferimento, a gente pode acreditar que realmente não existia a intenção de matar. Mas podemos afirmar  que foi a lesão, através do sangramento intenso, que causou a morte da vítima, explicou o delegado.

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A suspeita de cometer o crime foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento. De acordo com o delegado, a mulher vai responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte, ela será encaminhada para o Centro de Detenção provisória de Colatina.

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