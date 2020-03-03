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1 ano depois

Nova audiência de sequestro seguido de morte em Fundão acontece nesta terça

O crime aconteceu no dia 21 de março de 2019. Vinícius Vieira dos Santos tinha ido buscar a namorada no trabalho dela, por volta das 22 horas, quando o casal foi sequestrado

Publicado em 03 de Março de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 12:10
Casal foi sequestrado e acabou vítima de acidente em Fundão Crédito: Chico Calente/TV Gazeta
Acontece nesta terça-feira (3) mais uma audiência do processo que apura a morte do jovem Vinícius Vieira dos Santos, na época com 21 anos, morto após um sequestro em Aracruz, em março de 2019. Bruno Felipe de Jesus Santana e a ex-namorada dele, Gizelly Rodrigues Ramos estão presos preventivamente e respondem na Justiça pelo crime.
De acordo com o advogado Marcelo Ribeiro de Freitas, que representa a família de Vinícius, a expectativa é que Bruno e Gizelly sejam interrogados novamente nesta audiência, além de uma testemunha que deve ser ouvida. A audiência estava marcada para começar às 12h, no Fórum de Aracruz.

DEFESA

Para o advogado Luciano Guimarães, que defende Gizelly, o objetivo da defesa é evitar que a ré seja condenada pelos mesmos crimes que o Bruno. Nós queremos retirar o máximo de crimes que conseguir, porque a instrução processual demonstrou que ela não praticou aquela diversidade de crimes que o Ministério Público imputou a ela. Após a oitiva das testemunhas, ficou claro, ao meu ver, que ela não cometeu aquela quantidade de crimes, pontuou.
Ainda segundo Guimarães, existe uma possibilidade de o juiz proferir a sentença nesta terça-feira (3). Vai ser ouvida a última testemunha que estava faltando, logo após as defesas farão as alegações finais e, em seguida, o juiz deve proferir a sentença. Há chance de a sentença ser proferida ainda nesta audiência, ressaltou.
Bruno e Gizelly foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e respondem por dois roubos qualificados, extorsão simples e extorsão qualificada, o último com agravante já que uma das vítimas morreu.
A reportagem de A Gazeta tentou, mas não conseguiu contato com a defesa de Bruno Felipe.

RELEMBRE O CASO

Casal foi sequestrado e acabou vítima de acidente em Fundão Crédito: Chico Calente/TV Gazeta
O crime aconteceu no dia 21 de março de 2019, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo. Vinícius Vieira dos Santos tinha ido buscar a namorada no trabalho dela, por volta das 22 horas, quando o casal foi sequestrado.
Segundo a polícia, Bruno chegou de moto com um comparsa e rendeu o casal. Ele assumiu a direção do veículo de Vinícius e manteve o casal refém por aproximadamente 7 horas, tentando extorquir dinheiro da família das vítimas.
Na madrugada do crime, ao tentar fugir de uma perseguição policial, Bruno bateu o carro e caiu de um viaduto em Fundão. Vinícius, que estava no banco de trás com as mãos amarradas, morreu na hora. A namorada dele não teve ferimentos graves e sobreviveu.

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