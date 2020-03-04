Família de jovem morto em Fundão após sequestro espera justiça

Jovem morto em Fundão após sequestro em Aracruz Crédito: Montagem/Reprodução/TV Gazeta

Quase um ano após a morte do jovem Vinícius Vieira dos Santos, que perdeu a vida durante um sequestro que começou em Aracruz e terminou em Fundão, em março de 2019, a sentença do caso está perto de ser proferida. Na audiência realizada na tarde desta terça-feira (3), a última testemunha que ainda faltava no processo foi ouvida. Os réus Bruno Felipe de Jesus Santana e a ex-namorada dele, Gizelly Rodrigues Ramos, que estão presos preventivamente, também foram interrogados. Enqaunto isso, a família de Vinícius espera por justiça.

Além do depoimento dos réus e do delegado que participou das investigações do caso, que nesse processo foi ouvido como testemunha, o Ministério Público apresentou as alegações finais e foi acompanhado pelo Assistente de Acusação.

Por outro lado, os advogados que defendem Bruno Felipe e Gizelly solicitaram o prazo de cinco dias para apresentação das alegações finais, o que foi atendido pelo juiz. Só após esse período, o magistrado poderá proferir a sentença do caso.

O Ministério Público e o Assistente de Acusação apresentaram as alegações finais. O juiz deu prazo para a defesa apresentar memoriais. Com os memoriais o processo vai concluso para o juiz proferir a sentença, explicou o advogado Luciano Guimarães, que defende Gizelly no processo.

Para o advogado Stanislau Matos de Castro, que representa Bruno Felipe, o objetivo da defesa é garantir que não tenha excessos na condenação. Nós estamos agora preparando as alegações finais, para que o juiz possa dar a sentença. Apesar de o Bruno Felipe ter, inclusive nos autos, a questão da confissão dele, estamos levando os esclarecimentos ao processo dos detalhes do fato. O objetivo da defesa é que a Justiça, ao analisar o caso, chegue a um consenso daquilo que vem a ser de fato atribuído a ele, para que ele possa responder sem que haja excesso por parte da Justiça, ressaltou.

FAMÍLIA ESPERA JUSTIÇA

O advogado Marcelo Ribeiro de Freitas, que representa os familiares de Vinícius e atua como Assistente de Acusação neste processo, comentou a audiência. Na audiência foi tomado o depoimento do doutor Leandro Barbosa, que é delegado de polícia, e com muita convicção e até emocionado com o que presenciou, relatou detalhes sobre a tragédia ocorrida, bem como sobre a personalidade conhecida pela polícia dos réus, contou.

Segundo Freitas, a expectativa da família é pela condenação dos réus. Mesmo sabendo que ao fim da instrução processual o jovem Vinícius não retornará aos seus braços, a família deseja que a sentença seja prolatada em breve, com o grau de justiça necessário, finalizou.

RELEMBRE O CASO

O crime aconteceu no dia 21 de março de 2019, em Aracruz, Região Norte do Espírito Santo. Vinícius Vieira dos Santos tinha ido buscar a namorada no trabalho dela, por volta das 22 horas, quando o casal foi sequestrado.

Segundo a polícia, Bruno chegou de moto com um comparsa e rendeu o casal. Ele assumiu a direção do veículo de Vinícius e manteve o casal refém por aproximadamente 7 horas, tentando extorquir dinheiro da família das vítimas.