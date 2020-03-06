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Crânio é encontrado dentro de imóvel abandonado em Colatina

O material foi localizado por agentes da prefeitura que faziam uma vistoria no local. A Polícia Civil informou que vai investigar o caso

Publicado em 06 de Março de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 15:49
Crânio é encontrado dentro de imóvel abandonado em Colatina Crédito: Polícia Militar/ Divulgação
Um crânio aparentemente humano foi encontrado dentro de um imóvel abandonado no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (6). O material foi localizado por agentes do controle de endemias da Prefeitura de Colatina que faziam uma vistoria no local que já foi utilizado como um estabelecimento de confecção de placas e também como residência. 
Crânio é encontrado dentro de imóvel abandonado em Colatina Crédito: Polícia Militar/ Divulgação
De acordo com a prefeitura, o imóvel já está abandonado há algum tempo. Recentemente os vizinhos ficaram preocupados com possíveis focos de dengue, já que no local tem mato e entulho, e pediram que o local fosse vistoriado. Quando realizavam o trabalho na manhã desta sexta-feira (6), os profissionais encontraram o crânio e acionaram a Polícia Militar.
Crânio é encontrado dentro de imóvel abandonado em Colatina

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O crânio foi recolhido e encaminhado para perícia no Serviço Médico Legal (SML) do município e posteriormente vai ser levado para exames em Vitória. A Polícia Civil informou que a Delegacia Regional de Colatina vai investigar o caso.
Crânio é encontrado dentro de imóvel abandonado em Colatina Crédito: Polícia Militar / Divulgação

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