Filho de idosa morta pelo irmão no ES: 'Ele dizia que a amava'

João Vitor e Neide Rodrigues Pereira Moura Crédito: Redes Sociais

Neide Rodrigues Pereira Moura, de 67 anos, foi assassinada dentro de casa, nesta sexta-feira (6), em Jaguaré , Norte do Espírito Santo. A idosa tomava café da manhã quando foi atingida por golpes de cavadeira e morreu. O irmão da vítima, de 60 anos, foi preso em flagrante.

Ele contou à polícia que a irmã pediu o telefone dele emprestado para fazer uma ligação, que teria durado vários minutos. Diante da demora, ele falou para a vítima desligar o telefone, pois iria gastar seus créditos. Em seguida os dois começaram uma briga que terminou no homicídio.

Na tarde desta sexta-feira (6) o filho da idosa esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer a liberação do corpo. O jovem ainda não conseguia acreditar na morte da mãe.

"Eu estou chocado com tudo o que aconteceu, não consigo acreditar. Meu tio sempre foi uma pessoa muito tranquila e brincalhona. Eu até comentava que que os dois eram diferentes, minha mãe mais séria e ele mais tranquilo" João Vitor Moura de Oliveira - Filho da idosa

O filho da idosa também contou que os dois irmãos moravam juntos na casa. As discussões eram frequentes entre os dois, mas logo em seguida eles se resolviam.

Por essa diferença de perfil entre os dois eles discutiam, meu tio ficava muito chateado, chegava a ir embora de casa. Mas em seguida ele voltava e pedia desculpas e falava que amava ela, relatou.

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O jovem lembra ainda que ficou sabendo da morte da mãe logo quando acordou. Uma vizinha da casa entrou em contato com ele por telefone e contou que uma viatura da PM estava na porta da residência. Procurando saber o que aconteceu ele ligou para o tio, quem atendeu foi um policial que falou sobre o homicídio.

Neide Rodrigues Pereira Moura, de 67 anos, foi assassinada dentro de casa, Crédito: Redes Sociais

O CRIME

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma suposta ocorrência de homicídio. No local, os militares foram recebidos pelo suspeito, que se identificou como irmão da vítima e autor do crime.

Segundo o homem, ele matou a irmã por conta de uma ligação telefônica demorada. O homem disse aos militares que foi até os fundos da residência e pegou uma cavadeira. Ele retornou até a cozinha onde estava a vítima e deu o primeiro golpe que atingiu a região da cabeça. De acordo com a PM, a vítima ainda sofreu outros dois golpes e acabou morrendo.

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O suspeito disse à polícia, que ele e a irmã estavam morando juntos há três meses e que as discussões entre os dois eram frequentes. A perícia da Polícia Civil foi acionada e segundo o perito, foi possível constatar que a vítima teria tentado se defender das agressões.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus para prestar depoimento e em seguida foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória do município.

VELÓRIO

A família da idosa informou que o velório de Neide Rodrigues Pereira Moura começou no início da noite desta sexta-feira (06). O sepultamento será na manhã deste sábado (07), no Cemitério Municipal de Jaguaré.