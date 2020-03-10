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Emoção

'Nunca mais vou ver meu bebê', diz mãe de jovem morta em São Mateus

Karen Santos Arruda foi morta a facadas no Centro de São Mateus. Segundo a PM, um morador em situação de rua foi preso, suspeito de cometer o crime.

Publicado em 10 de Março de 2020 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 17:22
Lucineia Aparecida Pereira dos Santos se emocionou ao lembrar da filha  Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução
Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (9), no Centro de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, a adolescente foi atacada por um morador em situação de rua. A mãe da jovem, Lucineia Aparecida Pereira dos Santos contou, em entrevista à TV Gazeta Norte, que a filha voltava de uma consulta odontológica quando foi assassinada.
Minha filha saiu por aquela porta falando para eu ficar com Deus e que me amava, ela prometeu voltar para me ajudar com o artesanato. Eu vou eternizar essa imagem da minha filha,  disse a mãe. 
A mãe contou que não quis ver o vídeo do momento em que a filha foi atacada e que foi chocante receber a notícia do homicídio.
"Desesperador, desesperador, desesperador Meu coração está estraçalhado, nunca mais eu vou ver meu bebê"
Lucineia Aparecida Pereira dos Santos - Mãe da Vítma 
A artesã lembrou que a filha, que completaria 16 anos no próximo mês, era uma jovem sonhadora e já planejava o futuro.
Nunca mais vou ver meu bebê, diz mãe de jovem morta em São Mateus
Ela era uma ótima menina, me auxiliava no meu trabalho de artesanato e tinha muitos planos. Ela já pensava no futuro, em fazer faculdade, contou a mãe.
Lucineia também manifestou a preocupação com os moradores em situação de rua que ficam no Centro da cidade e lembrou que sempre orientava a filha sobre o comportamento deles. 
Eu falava para minha filha não dar dinheiro para essas pessoas. Eu temia essas pessoas que ficam no Centro, finalizou. 

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O CRIME

Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (9), no Centro de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial.  A PM informou que o suspeito de matar a jovem foi localizado horas depois do crime, ele é um morador de rua que vivia no Centro da cidade.
Adolescente morta a facadas em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta
Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu um corte na altura do pescoço. Karen foi socorrida e chegou a ser levada para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu.

VÍDEO

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que a adolescente foi atacada a facadas no Centro de São Mateus. Nas imagens é possível ver que a adolescente andando pela calçada. O suspeito aparece segundos depois e ataca a vítima pelas costas. Outras pessoas passavam pelo local na hora do crime. O vídeo termina mostrando o homem deixando o local.

FACA FOI COMPRADA HORAS ANTES

O suspeito de ter assassinado a facadas a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, os militares encontraram a embalagem da faca em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu. Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado. Às 13h18 desta segunda-feira (9) o homem foi visto escolhendo uma faca. Três minutos depois, ele passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.
O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus. O  morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

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Adolescente é morta a facadas no Centro de São Mateus

LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.
O luto e as homenagens oficiais consistem numa das formas de manifestar, pública e oficialmente, a dor, a lembrança e o repúdio ao ato de violência, especialmente contra menor, sendo uma maneira educativa de conscientizar a população, ressalta o decreto.

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