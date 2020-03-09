Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente é morta a facadas no Centro de São Mateus

A jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:31
Adolescente morta a facadas em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta
A adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas, no Centro de São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (9). A Polícia Militar informou que a vítima foi atacada nas costas quando passava na porta de uma loja.  A PM informou ainda que o suspeito de matar a jovem foi localizado horas depois do crime, ele  é um andarilho que vivia nas ruas do Centro da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a jovem chegou a ser socorrida  e encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
 Segundo a Polícia Civil, o morador em situação de rua, suspeito de cometer o crime, foi detido  no final da tarde desta segunda-feira (9),  e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus.

VÍDEO

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que a adolescente é morta a facadas no Centro de São Mateus. Nas imagens é possível ver o momento em que a adolescente anda na calçada de uma loja e o suspeito aparece segundos depois e ataca a vítima. Outras pessoas passavam pelo local na hora do crime. O vídeo termina mostrando o homem deixando o local.

FACA FOI COMPRADA HORAS ANTES

O suspeito de ter assassinado a facadas a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, os militares encontraram durante as buscas uma embalagem de uma faca que o suspeito jogou em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu. Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado, registradas às 13h18 desta segunda-feira (9), onde o suspeito é visto escolhendo uma faca. Três minutos depois, o homem passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.
O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus. O morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Veja Também

Suspeito comprou faca minutos antes de matar adolescente em São Mateus

Vídeo mostra momento em que adolescente é morta em São Mateus

LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.
O luto e as homenagens oficiais consistem numa das formas de manifestar, pública e oficialmente, a dor, a lembrança e o repúdio ao ato de violência, especialmente contra menor, sendo uma maneira educativa de conscientizar a população, ressalta o decreto.

Veja Também

Operação prende 16 homens por violência contra mulher no ES

Comerciante capixaba é morto a tiros no litoral da Bahia

Homem é morto ao abrir porteira de propriedade em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados