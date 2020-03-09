Adolescente morta a facadas em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta

A adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas, no Centro de São Mateus , Norte do Espírito Santo , na tarde desta segunda-feira (9). A Polícia Militar informou que a vítima foi atacada nas costas quando passava na porta de uma loja. A PM informou ainda que o suspeito de matar a jovem foi localizado horas depois do crime, ele é um andarilho que vivia nas ruas do Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a jovem chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil, o morador em situação de rua, suspeito de cometer o crime, foi detido no final da tarde desta segunda-feira (9), e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus.

VÍDEO

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que a adolescente é morta a facadas no Centro de São Mateus. Nas imagens é possível ver o momento em que a adolescente anda na calçada de uma loja e o suspeito aparece segundos depois e ataca a vítima. Outras pessoas passavam pelo local na hora do crime. O vídeo termina mostrando o homem deixando o local.

FACA FOI COMPRADA HORAS ANTES

O suspeito de ter assassinado a facadas a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, os militares encontraram durante as buscas uma embalagem de uma faca que o suspeito jogou em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu. Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado, registradas às 13h18 desta segunda-feira (9), onde o suspeito é visto escolhendo uma faca. Três minutos depois, o homem passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.

O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus. O morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.