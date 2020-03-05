Operação prende 16 homens por violência contra mulher no ES

Operação Marias foi deflagrada nesta quinta-feira (5) em 18 Estados do Brasil e do DF Crédito: Polícia Civil Espírito Santo

Deflagrada nesta quinta-feira (5) pela Polícia Civil , por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, a Operação Marias prendeu 16 homens acusados de cometerem crimes contra mulheres no Espírito Santo . A Operação de âmbito nacional foi realizada em 18 estados, além do DF, prendendo, ao todo, 331 homens.

Realizada em seis oportunidades no ano de 2019, a Operação desta quinta (5), que teve apoio do Ministério da Justiça, foi a primeira de 2020, reunindo 60 oficias e 16 viaturas, na Grande Vitória e nas regiões Nordeste e Serrana.

16 homens foram presos na Operação Marias

Responsável pela ação no Espírito Santo, a delegada Cláudia Dematté, da Delegacia Especializada de Atendimento e Proteção à Mulher, afirmou em entrevista coletiva, na chefatura da Polícia Civil, que os números demonstram o sistema patriarcal da sociedade. Ainda segundo ela, crimes contra mulheres continuarão sendo fiscalizados no Estado.

"Infelizmente esse cenário de violência contra mulher ainda existe no Brasil e no mundo. Fruto de uma sociedade machista de cultura patriarcal, onde homens agem como se a mulher fosse sua propriedade", comentou a delegada.

Além das prisões, foram apreendidas quatro munições de calibre 38, dois envelopes para munições vazios, uma espingarda de pressão e um coldre de neoprene preto, usado para proteção do armamento.

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Também em apoio à operação, o Delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, afirmou que em casos como o crime de invasão de domicilio, a princípio com pena irrisório, por envolver a relação entre homem e mulher o caso pode ser mais grave.

"Em casos como invasão de domicílio em uma situação comum é uma pena irrisória, mas pelo terror, envolvendo violência doméstica é muito grave. Acho interessante a participação da delegacia ao decretar as prisões", opinou.

O delegado José Darcy Santos Arruda em entrevista nesta quinta-feira (5) Crédito: Alberto Borém

O Delegado-geral da Polícia Civil do ES ainda detalhou que apesar de não ter datas determinadas para futuras operações, ao menos outras três devem ser realizadas ainda este ano.