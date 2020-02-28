Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balanço da polícia

Carnaval: violência doméstica cai, mas aumentam pedidos de medidas protetivas no ES

Segundo a Polícia Civil, o número de ocorrências de violência contra mulher diminuiu durante o Carnaval, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em contrapartida, aumentaram os pedidos de medida protetiva

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 13:32
Violência Contra a Mulher Crédito: Pixabay
Menos mulheres procuraram a Polícia Civil para registrar casos de violência doméstica neste Carnaval de 2020. Isso porque, segundo a polícia, em comparação com o ano passado, o número de boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher foi menor. Em contrapartida, aumentaram os pedidos de medida protetiva. Para a Polícia Civil, os números são consequências de campanhas de conscientização. Os dados foram passados durante coletiva de imprensa na Secretária de Estado da Segurança Pública (Sesp) nesta sexta-feira (28)
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, quando se trata de violência doméstica, a Polícia Civil registrou 168 casos no Carnaval deste ano. O número é menor se comparado ao mesmo período de 2019, quando 204 ocorrências foram oficialmente registradas.
Já os pedidos de medidas protetivas aumentaram neste ano. Foram 103 pedidos durante o Carnaval de 2020, enquanto que em 2019 foram 94.
"A diminuição de ocorrências de violência doméstica para nós é muito importante porque valoriza o trabalho que a gente tem feito durante o ano de prevenção e orientação, com vários projetos sociais nessa área. Já o aumento de medidas protetivas mostra que a mulher está procurando ajuda e que a Polícia Civil está pedindo isso (a medida protetiva) imediatamente", afirmou Arruda.
Ainda segundo Arruda, durante a noite da sexta-feira (21) até a manhã da última quarta-feira (26), foram  1.252 ocorrências registradas no total e 177 prisões em flagrante por diversos crimes. 
Representantes dos órgãos de segurança divulgam dados de ocorrências no Carnaval 2020 Crédito: Elis Carvalho

PRISÕES EM FLAGRANTE

Sobre as 177 prisões em flagrante durante o Carnaval, 58 a menos que o mesmo período de 2019 - quando 235 pessoas foram presas em flagrante, Arruda disse que os casos foram relacionadas ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas, entre outros. 
"A ideia era que a Polícia Militar pudesse levar a ocorrência o mais próximo possível, proporcionando ao folião uma delegacia aberta 24 horas por dia nos lugares onde havia maior fluxo de pessoas", disse. 

Veja Também

Violência contra mulheres negras no ES não para de crescer

Violência contra a mulher: saiba onde pedir socorro

Curso vai ajudar vítimas de violência doméstica no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados