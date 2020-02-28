Carnaval: violência doméstica cai, mas aumentam pedidos de medidas protetivas no ES

Violência Contra a Mulher Crédito: Pixabay

Menos mulheres procuraram a Polícia Civil para registrar casos de violência doméstica neste Carnaval de 2020. Isso porque, segundo a polícia, em comparação com o ano passado, o número de boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher foi menor. Em contrapartida, aumentaram os pedidos de medida protetiva. Para a Polícia Civil, os números são consequências de campanhas de conscientização. Os dados foram passados durante coletiva de imprensa na Secretária de Estado da Segurança Pública (Sesp) nesta sexta-feira (28)

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, quando se trata de violência doméstica, a Polícia Civil registrou 168 casos no Carnaval deste ano. O número é menor se comparado ao mesmo período de 2019, quando 204 ocorrências foram oficialmente registradas.

Já os pedidos de medidas protetivas aumentaram neste ano. Foram 103 pedidos durante o Carnaval de 2020, enquanto que em 2019 foram 94.

"A diminuição de ocorrências de violência doméstica para nós é muito importante porque valoriza o trabalho que a gente tem feito durante o ano de prevenção e orientação, com vários projetos sociais nessa área. Já o aumento de medidas protetivas mostra que a mulher está procurando ajuda e que a Polícia Civil está pedindo isso (a medida protetiva) imediatamente", afirmou Arruda.

Ainda segundo Arruda, durante a noite da sexta-feira (21) até a manhã da última quarta-feira (26), foram 1.252 ocorrências registradas no total e 177 prisões em flagrante por diversos crimes.

Representantes dos órgãos de segurança divulgam dados de ocorrências no Carnaval 2020 Crédito: Elis Carvalho

PRISÕES EM FLAGRANTE

Sobre as 177 prisões em flagrante durante o Carnaval, 58 a menos que o mesmo período de 2019 - quando 235 pessoas foram presas em flagrante, Arruda disse que os casos foram relacionadas ao tráfico de drogas e porte ilegal de armas, entre outros.