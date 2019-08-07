Violência contra a mulher: saiba onde pedir socorro

Crédito: Sindipol

a cada uma hora uma mulher aciona a Justiça para pedir proteção por se sentir ameaçada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 3.659 pedidos de medida protetiva. Confira abaixo os locais de acolhimento para mulheres em situação de risco: Mesmo com os avanços conquistados com as políticas públicas de proteção às mulheres, as estatísticas ainda evidenciam uma realidade alarmante de violência. No Estado,para pedir proteção por se sentir ameaçada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), entre janeiro e maio deste ano, foram registrados 3.659 pedidos de medida protetiva. Confira abaixo os locais de acolhimento para mulheres em situação de risco:

CRAMSV – Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência

O serviço da Prefeitura de Vitória presta assistência especializada às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento trabalha o empoderamento de mulheres, levando em consideração que algumas vítimas têm dificuldades para denunciar os companheiros.

Endereço: avenida Maruípe, 2.544, Itararé, Vitória - Casa do Cidadão.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Telefones: (27) 3382-5464/3382-5465.

Creas - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Presta serviços de proteção social a famílias e pessoas vítimas de maus-tratos, negligência, abandono, entre outros. Na ausência de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), os Creas fazem acolhimento de vítimas de violência.

Região Bento Ferreira

Endereço: rua José Carvalho, 374 Ilha de Santa Maria, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Telefone: (27) 3132-1719.

Região Centro

Endereço: rua Aristides Freire, 36, Centro, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Telefone: 3132-8065.

Região Maruípe

Endereço: rua Dom Pedro I, 43, Maruípe, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Telefone: 3233-3420.

Pavivis - Programa de Atendimento à Vítimas de Violência Sexual

Atende de forma especializada mulheres de todas as regiões do Espírito Santo que sofreram abusos sexuais. O tratamento conta com acompanhamento médico e exames periódicos.

Endereço: avenida Marechal Campos, 1.355, Santos Dumont, Vitória. HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hospital das Clínicas).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos finais de semana e feriados, o atendimento é no plantão da maternidade do hospital.

Telefone: (27) 3335-7184.

Patrulha Maria da Penha

É um serviço da Polícia Militar do Espírito Santo de prevenção para vítimas de violência doméstica. Um viatura realiza visitas periódicas para impedir que a violência volte a acontecer. Os batalhões da PM possuem equipes específicas para este atendimento.

Atendimento: O serviço precisa ser solicitado pessoalmente em qualquer delegacia.

CAES - Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira

É um lar de proteção de mulheres que sofrem violência doméstica e estão em risco. O local também acolhe filhos menores de 12 anos. Na Casa Abrigo são oferecidos atendimento médico, jurídico e psicossocial, além de acompanhamento pedagógico e recreação para as crianças.

Atendimento: Para solicitar informações sobre encaminhamento ao abrigo, as mulheres devem se dirigir às Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAM) ou ao Centros de Referência (CRAM).

Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM)

Delegacia especializada para o atendimento à mulher com funcionamento 24 horas.

Endereço: rua Hermes Curry Carneiro, 350, Ilha de Santa Maria, Vitória.

Horário de funcionamento: 24 horas.

Telefone: (27)3323-4045.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

São delegacias estruturadas e preparadas para dar um atendimento especializado à mulher em situação de violência doméstica. Em caso de atendimento emergencial, fora dos horários ou das regiões contempladas, a mulher também pode acionar a polícia militar do Espírito Santo pelo número 190.

Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM)

Endereço: avenida Nossa Senhora da Penha, 2.270 Santa Luiza, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3227-9410.

Deam Aracruz

Endereço: rua Padre Luiz Parenze, 1.333 Centro, Aracruz.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3256-8186.

Deam Cachoeiro de Itapemirim (Delegacia Regional)

Endereço: rua Coelho Melo, 01 Bairro Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (28) 3155-5080.

Deam Cariacica

Endereço: BR 262, Km 03, Vera Cruz, Cariacica.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3136-3118.

Deam Colatina

Endereço: rua Benjamin Constant, 110 bairro Marista, Colatina.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

telefone: (27) 3177-7121.

Deam Guarapari

Endereço: rua Santo Antônio, 313 Muquiçaba, Guarapari.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27)3262-7022.

Deam Linhares (Delegacia Regional)

Endereço: rua José Candido Durão, sem nº bairro 3 barras, Linhares.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3264-2537.

Deam Nova Venécia

Endereço: avenida Vitória, 17, Centro, Nova Venécia.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27)3752-6108.

Deam São Mateus (Delegacia Regional)

Rua Eurico Sales, 1.221, 1º andar, Boa Vista, São Mateus.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3767-8135.

Deam Serra

Endereço: rua Sebastião Rodrigues Miranda, 49 bairro Boa Vista II, Serra.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefones: (27)3328-7217/ (27)3328-2869.

Deam Venda Nova do Imigrante

Endereço: rua 29 de Junho, 1.945, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (28) 3546-1124.

Deam Viana

Endereço: avenida Levino Chacon, 149, Centro, Viana.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefones: (27) 3255-1171/ (27) 3255-3095.

Deam Vila Velha

Endereço: rua Luciano das Neves, 430, Prainha, Vila Velha.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3388-2481.

Deam Vitória

Endereço: avenida Nossa Senhora da Penha, 2.270, Santa Luzia, Vitória.

Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

Telefone: (27) 3137-9115.

DSP – Dispositivo de Segurança Preventiva (Botão do Pânico)