Suspeito comprou faca minutos antes de matar adolescente em São Mateus

O suspeito de cometer o crime foi preso pela Polícia Militar logo depois do homicídio. O nome dele não foi divulgado Crédito: Reprodução

O suspeito de ter assassinado a facadas a adolescente Karen Santos Arruda , de 15 anos, foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. As informações foram reveladas pela Polícia Militar (PM) que informou ainda que o suspeito seria um andarilho.

De acordo com a PM, os militares encontraram durante as buscas uma embalagem de uma faca que o suspeito jogou em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu. O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus

Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado, registradas às 13h18 desta segunda-feira (9), onde o suspeito é visto escolhendo uma faca. Três minutos depois, o homem passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.

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Já na delegacia, o morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.

O luto e as homenagens oficiais consistem numa das formas de manifestar, pública e oficialmente, a dor, a lembrança e o repúdio ao ato de violência, especialmente contra menor, sendo uma maneira educativa de conscientizar a população, ressalta o decreto.

VÍDEO

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que a adolescente é morta a facadas no Centro de São Mateus. Nas imagens é possível ver o momento em que a adolescente anda na calçada de uma loja e o suspeito aparece segundos depois e ataca a vítima. Outras pessoas passavam pelo local na hora do crime. O vídeo termina mostrando o homem deixando o local.

O CRIME

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (9), no Centro de São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta

Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (9), no Centro de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial.