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Imagens fortes

Vídeo mostra momento em que adolescente é morta em São Mateus

Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi atingida por um corte no pescoço, em frente a uma loja no Centro da cidade

Publicado em 10 de Março de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 10:10
Adolescente morta a facadas em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta
Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, é morta a facadas no Centro de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (9) e chocou os moradores pela forma como foi cometido. A PM informou que o suspeito de matar a jovem foi localizado horas depois do crime, ele é um andarilho que vivia nas ruas do Centro da cidade.
Nas imagens é possível ver o momento em que a adolescente anda na calçada de uma loja e o suspeito aparece segundos depois e ataca a vítima. Outras pessoas passavam na rua na hora do crime. O vídeo termina mostrando o homem deixando o local.
Segundo a Polícia Militar, Karen foi atingida com um golpe de faca na altura do pescoço. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu e morreu.
O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e foi liberado por familiares na manhã desta terça-feira (10). O velório deve acontecer na Associação de Moradores do bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus.

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PRISÃO

Minutos após o crime, o principal suspeito de ter cometido o homicídio foi localizado e preso. O homem, de 30 anos,  é morador de rua e foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e negou ter cometido o crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do município.

FACA FOI COMPRADA HORAS ANTES

O suspeito de ter assassinado a facadas a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, os militares encontraram durante as buscas uma embalagem de uma faca que o suspeito jogou em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu.
Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado, registradas às 13h18 desta segunda-feira (9), onde o suspeito é visto escolhendo uma faca. Três minutos depois, o homem passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.
O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus. O morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

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LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.
O luto e as homenagens oficiais consistem numa das formas de manifestar, pública e oficialmente, a dor, a lembrança e o repúdio ao ato de violência, especialmente contra menor, sendo uma maneira educativa de conscientizar a população, ressalta o decreto.

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