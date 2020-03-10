Vídeo mostra momento em que adolescente é morta em São Mateus

Adolescente morta a facadas em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta

Nas imagens é possível ver o momento em que a adolescente anda na calçada de uma loja e o suspeito aparece segundos depois e ataca a vítima. Outras pessoas passavam na rua na hora do crime. O vídeo termina mostrando o homem deixando o local.

Segundo a Polícia Militar, Karen foi atingida com um golpe de faca na altura do pescoço. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu e morreu.

O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e foi liberado por familiares na manhã desta terça-feira (10). O velório deve acontecer na Associação de Moradores do bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus.

PRISÃO

Minutos após o crime, o principal suspeito de ter cometido o homicídio foi localizado e preso. O homem, de 30 anos, é morador de rua e foi levado para a Delegacia Regional de São Mateus. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e negou ter cometido o crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) do município.

FACA FOI COMPRADA HORAS ANTES

O suspeito de ter assassinado a facadas a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, os militares encontraram durante as buscas uma embalagem de uma faca que o suspeito jogou em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu.

Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado, registradas às 13h18 desta segunda-feira (9), onde o suspeito é visto escolhendo uma faca. Três minutos depois, o homem passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.

O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus. O morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.