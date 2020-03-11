Adolescente morta a facadas em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta

Esse suspeito realmente estava em situação de rua aqui em São Mateus. Ele chegou na cidade pela primeira vez no início de 2018. Nesse período que ele ficou aqui, nós tivemos problema. Ele se mostrou agressivo, relatou Broedel.

Suspeito de matar adolescente comprou faca minutos antes do crime Crédito: Reprodução

A secretária contou ainda que no final do ano de 2018, as equipes da pasta, que trabalham com moradores em situação de rua, localizaram familiares de Edson em Vila Velha . Na ocasião, foi realizado um trabalho para que ele fosse encaminhado de volta para a cidade da Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar jovem em São Mateus tinha histórico agressivo, diz secretária

No final daquele ano nós fizemos as intervenções necessárias e ele foi integrado à sua família. Até então, a gente não tinha notícias que ele tinha voltado ao município, explicou a secretária.

A polícia não divulgou o nome do suspeito, afirmou apenas que o homem já tinha outras passagens pela polícia, mas não mencionou os motivos anteriores.

FACA FOI COMPRADA HORAS ANTES

O suspeito foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, os militares encontraram durante as buscas uma embalagem de uma faca que o suspeito jogou em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu.

Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado, registradas às 13h18 desta segunda-feira (9), onde o suspeito é visto escolhendo uma faca . Três minutos depois, o homem passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.

O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus. O morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional.

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou na tarde desta terça-feira (10), que o homem está detido no Centro de Detenção Provisória de São Mateus. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

MORADORES DE RUA PREOCUPAM

Procurada, a Secretaria de Assistência Social de São Mateus informou que faz as abordagens diariamente dos moradores em situação de rua, mas não pode obrigar ninguém a deixar as ruas. A pasta afirma que falta apoio da Polícia Militar nas abordagens.

A PM garantiu que participa das intervenções sempre que é acionada e diz que atua em ações de prevenção. A polícia ainda prometeu intensificar o patrulhamento nas ruas da cidade, e abordar esses indivíduos.

O CRIME

Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (9), no Centro de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial. A PM informou que o suspeito de matar a jovem foi localizado horas depois do crime, ele é um andarilho que vivia nas ruas do Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um corte na altura do pescoço. Karen foi socorrida e chegou a ser levada para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu.

CORTEJO E PROTESTOS MARCAM DESPEDIDA

O adeus à adolescente Karen Santos Arruda foi em tom de tristeza e indignação. A jovem foi enterrada no final da tarde desta terça-feira (10). O caso gerou comoção no município, familiares, vizinhos e amigos estavam indignados com a morte violenta, e reclamaram da falta de segurança na região onde ocorreu o crime. Homenagens também marcaram a despedida, um cortejo acompanhou o carro com o corpo da vítima pelas ruas da cidade.

"NÃO VOU VER O MEU BEBÊ NUNCA MAIS"

A mãe da jovem, Lucineia Aparecida Pereira dos Santos contou, em entrevista à TV Gazeta Norte, que a filha voltava de uma consulta odontológica quando foi assassinada . A artesã relatou ainda que não quis ver o vídeo em que a morte da filha foi registrada, e que foi chocante quando recebeu a notícia do homicídio.

"Desesperador, desesperador, desesperador Meu coração está estraçalhado, nunca mais eu vou ver meu bebê", disse a mãe

Lucineia Aparecida Pereira dos Santos se emocionou ao lembrar da filha Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução

LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.

O luto e as homenagens oficiais consistem numa das formas de manifestar, pública e oficialmente, a dor, a lembrança e o repúdio ao ato de violência, especialmente contra menor, sendo uma maneira educativa de conscientizar a população, ressalta o decreto.