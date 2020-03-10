O adeus à adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi em tom de tristeza e indignação. A jovem foi enterrada no final da tarde desta terça-feira (10) em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. Karen foi morta a facadas no Centro da cidade nesta segunda-feira (9) . Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é um morador de rua. O caso gerou comoção no município, familiares, vizinhos e amigos estavam indignados com a morte violenta, e reclamaram da falta de segurança na região onde ocorreu o crime. Homenagens também marcaram a despedida, um cortejo acompanhou o carro com o corpo da vítima pelas ruas da cidade.

O corpo da adolescente foi velado na Associação de Moradores do bairro Morada do Ribeirão, o local ficou lotado de pessoas que queriam se despedir da jovem. De lá, foi organizado um cortejo, que passou pelas principais ruas do Centro de São Mateus e encerrou no Cemitério Municipal do bairro Aviação.

Your browser does not support the audio element. Cortejo e protestos marcam despedida de adolescente morta em São Mateus

Durante o cortejo, além das homenagens e aplausos, vários cartazes pediam justiça pela morte da jovem e cobravam, do poder público, mais segurança na região central da cidade. O número de pessoas em situação de rua no local é motivo de preocupação por parte dos moradores.

Cortejo e protestos marcam despedida de adolescente morta em São Mateus

Procurada, a Secretaria de Assistência Social de São Mateus informou que faz as abordagens diariamente dos moradores em situação de rua, mas não pode obrigar ninguém a deixar as ruas. A pasta afirma que falta apoio da Polícia Militar nas abordagens.

A PM garantiu que participa das intervenções sempre que é acionada e diz que atua em ações de prevenção. A polícia ainda prometeu intensificar o patrulhamento nas ruas da cidade, e abordar esses indivíduos.

O CRIME

Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi morta a facadas na tarde desta segunda-feira (9), no Centro de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial. A PM informou que o suspeito de matar a jovem foi localizado horas depois do crime, ele é um andarilho que vivia nas ruas do Centro da cidade.

Adolescente morta a facadas em São Mateus Crédito: Montagem | A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um corte na altura do pescoço. Karen foi socorrida e chegou a ser levada para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu.

VÍDEO

Câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que a adolescente é morta a facadas no Centro de São Mateus. Nas imagens é possível ver o momento em que a adolescente anda na calçada de uma loja e o suspeito aparece segundos depois e ataca a vítima. Outras pessoas passavam pelo local na hora do crime. O vídeo termina mostrando o homem deixando o local.

"NÃO VOU VER O MEU BEBÊ NUNCA MAIS"

TV Gazeta Norte, A mãe da jovem, Lucineia Aparecida Pereira dos Santos contou, em entrevista à que a filha voltava de uma consulta odontológica quando foi assassinada . A artesã relatou ainda que não quis ver o vídeo em que a morte da filha foi registrada, e que foi chocante quando recebeu a notícia do homicídio.

"Desesperador, desesperador, desesperador Meu coração está estraçalhado, nunca mais eu vou ver meu bebê", disse a mãe

Lucineia Aparecida Pereira dos Santos se emocionou ao lembrar da filha Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução

FACA FOI COMPRADA HORAS ANTES

O suspeito de ter assassinado a facadas a adolescente Karen Santos Arruda, de 15 anos, foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado comprando a faca que foi utilizada no crime. De acordo com a PM, os militares encontraram durante as buscas uma embalagem de uma faca que o suspeito jogou em frente ao estabelecimento comercial onde o crime aconteceu.

Durante os trabalhos de buscas, os policiais tiveram acesso às imagens do sistema de segurança do supermercado, registradas às 13h18 desta segunda-feira (9), onde o suspeito é visto escolhendo uma faca. Três minutos depois, o homem passa por um dos caixas com a faca e uma laranja.

O homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso e levado para a Delegacia Regional de São Mateus. O morador de rua viu as imagens das câmeras de segurança, se reconheceu, mas negou ter cometido o crime. Ele foi autuado por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e foi encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

LUTO DE TRÊS DIAS

Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, decretou luto oficial de três dias no município em razão do falecimento da estudante Karen Santos. A adolescente é filha de um servidor da prefeitura.