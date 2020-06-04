Homem perde mais de R$ 1 mil em assalto à oficina em Cariacica

Your browser does not support the video tag.

Depois de esperar cinco meses para conseguir receber o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao qual tem direito, um homem de 55 anos foi assaltado na tarde desta quinta-feira (4) e perdeu R$ 1.045, enquanto estava em uma oficina mecânica no bairro Jardim América, no município de Cariacica , na Grande Vitória

Ainda assustado pela situação, ele pediu para não ser identificado, mas contou que tinha sacado todo o dinheiro horas antes do assalto. A quantia foi liberada apenas hoje e se refere ao mês de maio. Em janeiro, quando fui fazer a nova perícia, negaram o auxílio a mim e precisei entrar com um recurso para recebê-lo, explicou.

"No final de 2018, eu tive um infarto agudo do miocárdio. Desde então, recebia o auxílio para me recuperar, porque é um processo lento e não poderia trabalhar. Atualmente, estou afastado definitivamente. Esse dinheiro seria para pagar aluguel e comprar comida" Vítima do assalto - Homem de 55 anos não quis ser identificado

Além dele, os proprietários da oficina também amarguraram prejuízos e sofreram agressões físicas. O primeiro a ser rendido foi o meu pai, que teve a cabeça cortada por uma coronhada. Eu também recebi uma quando já estava no chão. De bem material, os bandidos levaram os nossos celulares e a minha aliança, lembrou o filho do dono do estabelecimento, que teve a identidade preservada.

De acordo com ele, um dos criminosos estava armado e os dois fugiram de moto. Foi um susto muito grande, afirmou ele, que também reclamou da segurança na região. Os nossos vizinhos já relataram arrombamento de casa e só hoje fiquei sabendo de outros dois roubos. Jardim América está terrível", desabafou.

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS