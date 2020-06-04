Homem perde mais de R$ 1 mil em assalto à oficina em Cariacica

Depois de esperar cinco meses para conseguir receber o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao qual tem direito, um homem de 55 anos foi assaltado na tarde desta quinta-feira (4) e perdeu R$ 1.045, enquanto estava em uma oficina mecânica no bairro Jardim América, no município de Cariacica, na Grande Vitória.
Ainda assustado pela situação, ele pediu para não ser identificado, mas contou que tinha sacado todo o dinheiro horas antes do assalto. A quantia foi liberada apenas hoje e se refere ao mês de maio. Em janeiro, quando fui fazer a nova perícia, negaram o auxílio a mim e precisei entrar com um recurso para recebê-lo, explicou.
"No final de 2018, eu tive um infarto agudo do miocárdio. Desde então, recebia o auxílio para me recuperar, porque é um processo lento e não poderia trabalhar. Atualmente, estou afastado definitivamente. Esse dinheiro seria para pagar aluguel e comprar comida"
Além dele, os proprietários da oficina também amarguraram prejuízos e sofreram agressões físicas. O primeiro a ser rendido foi o meu pai, que teve a cabeça cortada por uma coronhada. Eu também recebi uma quando já estava no chão. De bem material, os bandidos levaram os nossos celulares e a minha aliança, lembrou o filho do dono do estabelecimento, que teve a identidade preservada.
De acordo com ele, um dos criminosos estava armado e os dois fugiram de moto. Foi um susto muito grande, afirmou ele, que também reclamou da segurança na região. Os nossos vizinhos já relataram arrombamento de casa e só hoje fiquei sabendo de outros dois roubos. Jardim América está terrível", desabafou.
O QUE DIZEM AS POLÍCIAS
Em nota, a Polícia Militar garantiu que realizou buscas, mas que os suspeitos não foram localizados. Já a Polícia Civil, informou que as vítimas devem registrar o caso junto à Corporação, preferencialmente, por meio do canal on-line, a fim de que o caso seja investigado. Qualquer informação a respeito do crime também deve ser registrada no Disque-Denúncia (180).