Suspeito de comandar o tráfico de Governador Valadares é preso no ES

Agentes da Polícia Federal prenderam suspeito de comandar o tráfico de drogas em Governador Valadares Crédito: Reprodução/PFES

A Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) prendeu nesta quinta-feira (4) em Balneário Carapebus, na Serra , um homem acusado de ser o chefe do tráfico de drogas da região de Governador Valadares, em Minas Gerais . De acordo com a polícia, o suspeito estava foragido há mais de cinco anos.

A PF-ES afirmou que a Delegacia da Polícia Federal de Governador Valadares recebeu informações de que um suspeito de integrar uma facção criminosa com envolvimento em crimes como tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio, dentre outros, estaria foragido no município da Serra.

Ainda segundo a polícia, haviam dois mandados de prisão em aberto contra o homem, que seguia comandando o tráfico de drogas em Governador Valadares mesmo estando foragido.