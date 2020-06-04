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Foragido há anos

Suspeito de comandar o tráfico de Governador Valadares é preso no ES

Polícia Federal prendeu o suspeito em Balneário Carapebus, na Serra, nesta quinta-feira (4). Homem estava foragido há mais de cinco anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 17:45

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 17:45

Agentes da Polícia Federal prenderam suspeito de comandar o tráfico de drogas em Governador Valadares
Agentes da Polícia Federal prenderam suspeito de comandar o tráfico de drogas em Governador Valadares Crédito: Reprodução/PFES
A Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) prendeu nesta quinta-feira (4) em Balneário Carapebus, na Serra, um homem acusado de ser o chefe do tráfico de drogas da região de Governador Valadares, em Minas Gerais. De acordo com a polícia, o suspeito estava foragido há mais de cinco anos.
A PF-ES afirmou que a Delegacia da Polícia Federal de Governador Valadares recebeu informações de que um suspeito de integrar uma facção criminosa com envolvimento em crimes como tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro, crimes contra o patrimônio, dentre outros, estaria foragido no município da Serra.

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Ainda segundo a polícia, haviam dois mandados de prisão em aberto contra o homem, que seguia comandando o tráfico de drogas em Governador Valadares mesmo estando foragido.
O suspeito foi localizado pela corporação e, chegando ao local para cumprir os mandados de prisão, o homem teria apresentado documentos falsos à Polícia Federal. O suspeito então foi preso também em flagrante pelo crime de uso de documento falso, no qual a pena varia entre 2 e 3 anos de reclusão.

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