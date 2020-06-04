Com novo recorde em 24h, ES ultrapassa a marca de 700 óbitos por Covid

Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

As informações atualizadas no Painel Covid-19 também apontam 16.894 casos confirmados, sendo que 773 foram contabilizados nas últimas 24 horas.

A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.192 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,36%. Até o momento, 54.436 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.