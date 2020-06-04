Com novo recorde em 24h, ES ultrapassa a marca de 700 óbitos por Covid

O Espírito Santo bateu novo recorde de morte por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (04). De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 39 óbitos foram registrados em apenas 24 horas. Ao todo, 737 pessoas perderam a vida para a doença.
As informações atualizadas no Painel Covid-19 também apontam 16.894 casos confirmados, sendo que 773 foram contabilizados nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.192 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,36%. Até o momento, 54.436 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios, Vitória voltou a liderar o ranking do Estado com 2.987 casos, seguido por Serra (2.980), Vila Velha (2.922) e Cariacica (2.201). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 407 pessoas infectadas.