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Pandemia

Com novo recorde em 24h, ES ultrapassa a marca de 700 óbitos por Covid

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o Estado já acumula 737 mortes e   16.894 casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:34

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:34

Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Espírito Santo bateu novo recorde de morte por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (04).  De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 39 óbitos foram registrados em apenas 24 horas. Ao todo,  737 pessoas perderam a vida para a doença. 
As informações atualizadas no Painel Covid-19 também apontam 16.894 casos confirmados, sendo que 773  foram contabilizados nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 9.192 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,36%. Até o momento,  54.436 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Vitória voltou a liderar o ranking do Estado com 2.987 casos, seguido por Serra (2.980), Vila Velha (2.922) e Cariacica (2.201). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 407 pessoas infectadas.

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