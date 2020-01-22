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Violência na Serra

Confronto, perseguição, prisões e quatro mortes em Jardim Tropical

Na madrugada desta quarta-feira (22), um suspeito foi morto durante confronto no bairro com outros criminosos, e outros dois em troca de tiros com policiais militares.  No início da manhã, morador teria sido assassinado após suspeita de que seria informante

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:10
Os militares aprenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver Crédito: Isaac Ribeiro
Confronto, perseguição, prisões e quatro mortes em Jardim Tropical
Quatro pessoas morreram, uma foi baleada e três foram presas após criminosos de Planalto Serrano, na Serra, invadirem o Beco do Atalaia, em Jardim Tropical, no mesmo município, na madrugada desta quarta-feira (22).
De acordo com a Polícia Militar, criminosos em dois veículos saíram de Planalto Serrano com destino a Jardim Tropical. No entanto, somente um Kia Sportage preto, com cinco homens, chegaram ao local.
Veículo usado pelos criminosos de Planalto Serrano foi apreendido Crédito: Isaac Ribeiro
Os criminosos desceram do veículo e iniciaram o ataque e um deles foi assassinado. Os bandidos voltaram para o carro e fugiram. A Polícia Militar foi acionada e interceptou o veículo ainda em Jardim Tropical. Nesse momento, os suspeitos atiraram e a PM revidou.
Houve uma perseguição e, já na BR 101, os policiais iniciaram uma nova abordagem. Os criminosos atiraram novamente e dois deles foram mortos durante o confronto. Por volta das 6h, um homem foi assassinado por traficantes de Jardim Tropical.
De acordo com a polícia, os bandidos suspeitavam que esse morador estaria passando informações para os traficantes de Planalto Serrano. Os militares apreenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver. Três pessoas foram presas e levadas para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os militares aprenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver Crédito: Isaac Ribeiro

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