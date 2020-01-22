Os militares aprenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Confronto, perseguição, prisões e quatro mortes em Jardim Tropical

Quatro pessoas morreram, uma foi baleada e três foram presas após criminosos de Planalto Serrano, na Serra , invadirem o Beco do Atalaia, em Jardim Tropical, no mesmo município, na madrugada desta quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, criminosos em dois veículos saíram de Planalto Serrano com destino a Jardim Tropical. No entanto, somente um Kia Sportage preto, com cinco homens, chegaram ao local.

Veículo usado pelos criminosos de Planalto Serrano foi apreendido Crédito: Isaac Ribeiro

Os criminosos desceram do veículo e iniciaram o ataque e um deles foi assassinado. Os bandidos voltaram para o carro e fugiram. A Polícia Militar foi acionada e interceptou o veículo ainda em Jardim Tropical. Nesse momento, os suspeitos atiraram e a PM revidou.

Houve uma perseguição e, já na BR 101, os policiais iniciaram uma nova abordagem. Os criminosos atiraram novamente e dois deles foram mortos durante o confronto. Por volta das 6h, um homem foi assassinado por traficantes de Jardim Tropical.

De acordo com a polícia, os bandidos suspeitavam que esse morador estaria passando informações para os traficantes de Planalto Serrano. Os militares apreenderam duas metralhadoras caseiras, uma espingarda calibre 12, duas pistolas e um revólver. Três pessoas foram presas e levadas para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).