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Tráfico de drogas

Polícia prende suspeito por 'delivery de cocaína' em Guarapari

Segundo a Polícia Civil, suspeito fazia entregas no bairro Bela Vista para moradores de classe média da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 19:23

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 19:23

Suspeito fazia entrega à domicilio de cocaína no bairro Bela Vista, em Guarapari
Suspeito fazia entrega à domicilio de cocaína no bairro Bela Vista, em Guarapari Crédito: Reprodução/PCES
A Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Guarapari prendeu em flagrante nesta segunda-feira (8), no bairro Bela Vista, em Guarapari, um homem de 26 anos acusado de tráfico de drogas. De acordo com investigações da Polícia Civil, o suspeito entregava cocaína a domicílio.
A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possuía um carro e uma moto e combinava as entregas por telefone. De acordo com o delegado Guilherme Eugênio, o suspeito entregava as drogas para moradores de classe média. Segundo o delegado, a investigação localizou o homem a partir de uma denúncia anônima.

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"O suspeito entregava droga de alta qualidade nas residências dos usuários de classe média. Recebemos informações pelo disque-denúncia e realizamos as diligências. Quando chegamos à residência dele, encontramos 13 unidades de cocaína, centenas de embalagens para o embalo da droga e R$ 6 mil em espécie, disse o delegado.
O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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