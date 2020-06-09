Polícia prende suspeito por 'delivery de cocaína' em Guarapari

Suspeito fazia entrega à domicilio de cocaína no bairro Bela Vista, em Guarapari Crédito: Reprodução/PCES

A Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Guarapari prendeu em flagrante nesta segunda-feira (8), no bairro Bela Vista, em Guarapari, um homem de 26 anos acusado de tráfico de drogas. De acordo com investigações da Polícia Civil, o suspeito entregava cocaína a domicílio.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possuía um carro e uma moto e combinava as entregas por telefone. De acordo com o delegado Guilherme Eugênio, o suspeito entregava as drogas para moradores de classe média. Segundo o delegado, a investigação localizou o homem a partir de uma denúncia anônima.

"O suspeito entregava droga de alta qualidade nas residências dos usuários de classe média. Recebemos informações pelo disque-denúncia e realizamos as diligências. Quando chegamos à residência dele, encontramos 13 unidades de cocaína, centenas de embalagens para o embalo da droga e R$ 6 mil em espécie, disse o delegado.