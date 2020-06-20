Covid-19: 38 cidades do ES estão com risco alto de transmissão

Mapa de risco da Covid-19 no ES Crédito: Governo do ES

Os municípios de Aracruz , Guaçuí, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha e Vila Valério foram incluídos como locais onde é alto o risco de transmissão do novo coronavírus. Agora, 38 cidades fazem parte desse grupo.

De acordo com o novo Mapa de Gestão de Risco, que entra em vigor a partir de segunda-feira (22), Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte e Ibitirama saem do grupo de risco alto e entram para a classificação de risco moderado.

Até o momento, o Estado não tem nenhum município com risco extremo de transmissão da doença. Das cidades capixabas, 40 permanecem em risco moderado.

O mapa é atualizado toda semana pelo governo do ES. Os municípios incluídos como risco alto permanecem nessa classificação por pelo menos 14 dias.

O mapeamento de risco de transmissão da doença começou no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 4 de maio, a matriz de risco foi inserida como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI.

A partir do dia 18 de maio, essa medição foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e porcentagem da população acima de 60 anos.

O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composta pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas no ES seguem parâmetros técnicos, conforme informações do governo estadual.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES CLASSIFICADAS COMO RISCO ALTO