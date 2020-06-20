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Novo coronavírus

Covid-19: 38 cidades do ES estão com risco alto de transmissão

Aracruz, Guaçuí, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha e Vila Valério foram incluídos como locais onde é alto o risco de transmissão do novo coronavírus.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 12:46

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 12:46

Mapa de risco da Covid-19 no ES
Mapa de risco da Covid-19 no ES Crédito: Governo do ES
Os municípios de Aracruz, Guaçuí, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha e Vila Valério foram incluídos como locais onde é alto o risco de transmissão do novo coronavírus. Agora, 38 cidades fazem parte desse grupo.
De acordo com o novo Mapa de Gestão de Risco, que entra em vigor a partir de segunda-feira (22), Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte e Ibitirama saem do grupo de risco alto e entram para a classificação de risco moderado.
Até o momento, o Estado não tem nenhum município com risco extremo de transmissão da doença. Das cidades capixabas, 40 permanecem em risco moderado.
O mapa é atualizado toda semana pelo governo do ES. Os municípios incluídos como risco alto permanecem nessa classificação por pelo menos 14 dias.

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O mapeamento de risco de transmissão da doença começou no dia 20 de abril, considerando apenas o coeficiente de incidência. No dia 4 de maio, a matriz de risco foi inserida como ferramenta do mapa de risco, constando o coeficiente de incidência e taxa de ocupação de leitos de UTI.
A partir do dia 18 de maio, essa medição foi ampliada com a inserção da taxa de letalidade, índice de isolamento social e porcentagem da população acima de 60 anos.
O mapa de risco segue orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle, composta pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas no ES seguem parâmetros técnicos, conforme informações do governo estadual.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES CLASSIFICADAS COMO RISCO ALTO

  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Boa Esperança
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Divino de São Lourenço
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Guarapari
  16. Guaçuí
  17. Ibiraçu
  18. Itapemirim
  19. Itarana
  20. João Neiva
  21. Mantenópolis
  22. Marataízes
  23. Marechal Floriano
  24. Mucurici
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. Santa Teresa
  30. São Domingos do Norte
  31. São Gabriel da Palha
  32. São José do Calçado
  33. São Roque do Canaã
  34. Serra
  35. Viana
  36. Vila Valério
  37. Vila Velha
  38. Vitória

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