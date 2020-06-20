ES registra pior índice de isolamento social desde o dia 18 de março

Nos últimos três meses, o índice sempre esteve acima de 36% durante os dias de semana e alcançando picos nos finais de semana. No dia 22 de março foi registrado o maior índice, quando o isolamento social entre a população do Espírito Santo alcançou a taxa de 64,7%.

Já na comparação com os estados vizinhos, o Espírito Santo está com taxas melhores que Bahia (33,7%) e Minas Gerais (33,2%), mas com menos isolamento que o Rio de Janeiro (36,2%). Nesta sexta-feira, o Estado foi teve apenas o 12º no ranking de isolamento do país. O Amapá é onde a população mais respeitou o isolamento: 38,10%.