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ES registra pior índice de isolamento social desde o dia 18 de março

Nível de isolamento observado nesta sexta-feira (19) entre os capixabas foi de apenas 35,3%. Amapá é o Estado com maior índice
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 09:32

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 09:32

Movimento de pessoas durante a pandemia de Coronavírus na Praia Curva da Jurema, Vitória
Movimento de pessoas durante a pandemia de coronavírus na Praia Curva da Jurema, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O índice de isolamento social no Espírito Santo registrou nesta sexta-feira (19) o nível mais baixo desde o dia 18 de março. De acordo com  levantamento desenvolvido pela Inloco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos para acompanhar o deslocamento dos usuários, apenas 35,3% dos capixabas respeitaram as regras de isolamento social.
Nos últimos três meses, o índice sempre esteve acima de 36% durante os dias de semana e alcançando picos nos finais de semana. No dia 22 de março foi registrado o maior índice, quando o  isolamento social entre a população do Espírito Santo alcançou a taxa de 64,7%.
Isolamento social no Espírito Santo vem caindo nas últimas semanas
Isolamento social no Espírito Santo vem caindo nas últimas semanas Crédito: Reprodução InLoco
ES registra pior índice de isolamento social desde o dia 18 de março
Já na comparação com os estados vizinhos, o Espírito Santo está com taxas melhores que Bahia (33,7%) e Minas Gerais (33,2%), mas com menos isolamento que o Rio de Janeiro (36,2%). Nesta sexta-feira, o Estado foi teve apenas o 12º no ranking de isolamento do país. O Amapá é onde a população mais respeitou o isolamento: 38,10%.
Índice de isolamento social nos Estados brasileiros
Índice de isolamento social nos Estados brasileiros Crédito: Reprodução InLoco

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