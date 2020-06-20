Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Aos 93 anos, morre Sr. Bento, um dos fundadores da Unidos da Piedade

Nascido e criado no Morro da Piedade, em Vitória, Sr. Bento morreu em decorrência da Covid-19; Velório e sepultamento foram realizados nesta sexta-feira (19), no cemitério de Maruípe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 21:50

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 21:50

Sr. Bento era uma figura muito querida no morro da Piedade, em Vitória
Sr. Bento era uma figura muito querida no morro da Piedade, em Vitória Crédito: Arquivo da família
Morreu, nesta sexta-feira (19), em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, Olmício Elias Silva, conhecido como Sr. Bento, um dos fundadores da Escola de Samba Unidos da Piedade. O velório e sepultamento foram realizados hoje mesmo (19), no cemitério de Maruípe, em Vitória, às 16h, seguindo os protocolos restritivos do Ministério da Saúde.
De acordo com o neto Jocelino Júnior, professor e membro do instituto Raízes, Sr. Bento foi nascido e criado no Morro da Piedade, em Vitória. "Sempre muito trabalhador, pai de 14 filhos, uma centena de netos, outras dezenas de bisnetos e alguns tataranetos já. Defensor da justiça, da igualdade, da irmandade, da coletividade. Foi um dos fundadores da nossa Escola de Samba, criando, ao lado de Aloísio Parú, os primeiros instrumentos da Escola. Sua família começou a ocupar o morro da Piedade em 1912 e desde então morou na comunidade", contou.
Sr. Bento foi uma figura admirada na comunidade
Sr. Bento foi uma figura admirada na comunidade Crédito: Arquivo da família
Ainda segundo o neto, Olmício foi um homem que dedicou boa parte da sua vida ajudando as pessoas da comunidade, sendo que seu quintal serviu por muitos anos para oferecer água da fonte, enquanto ainda não havia encanamento. "Sobre o que ele significa para mim e para todos os outros netos e familiares: um pilar, um dom de sabedoria, conhecimento nato", destacou.
Sr. Bento e o neto Jocelino
Sr. Bento e o neto Jocelino Crédito: Arquivo da família

"ELE DAVA ÁGUA PARA QUEM TINHA SEDE E COMIDA PARA QUEM TINHA FOME"

Júnior conta que o avô ajudava a todos que precisassem. "Ele tinha um dos maiores quintais do morro, com bica de água. Quando tinha alguém com necessidade de alimentação, ele também ajudava. Ele viu o morro crescer, muitas famílias se formarem ali na Piedade, inclusive a dele. A minha força de lutar pelo lugar era ele. Jamais ele pensou em sair do morro. Ele dizia que ia morrer na Piedade", afirmou.
"Hoje (19) quando rodávamos o morro, vimos o quanto ele significa. Todos falavam que deveríamos bater palmas para ele. Eu tenho uma caminhada na defesa das comunidades de periferia e defendi as políticas de saúde para as pessoas se sentirem protegidas em relação à Covid. Pedi eficácia das medidas da saúde e a primeira vítima da Piedade é justamente da minha família, alguém muito especial. Minha vontade de defender a Piedade é por ele"
Jocelino Júnior - Professor e neto do Sr. Bento
O professor finalizou dizendo que o avô será eternizado. "Agora acho que a alegria dele vai estar em mim, a sensibilidade também. Era um homem simples, sem instrução, mas viu, aos 84, um neto entrar na universidade pública, e aos 92 no mestrado. Ele vai viver em mim, o meu sorriso vai ser o dele, está eternizado. Quando eu sambar, ele vai sambar comigo. A genética está em todo mundo da família Silva, que é fruto daquele grande homem. É muito triste não poder se despedir", disse.
Sr. Bento morou desde 1912 no Morro da Piedade
Sr. Bento morou desde 1912 no Morro da Piedade Crédito: Arquivo da família

Veja Também

Coronavírus: ES registra média de mais de 40 mortes por dia nesta semana

Moradores apresentam sugestões para o Centro de Quarentena no Sambão do Povo

Morre Armando Bortoluzzi, dono de uma das mais tradicionais padarias de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados