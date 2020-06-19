Moradores apresentam sugestões para o Centro de Quarentena no Sambão do Povo

Local no Sambão do Povo onde a Prefeitura irá montar uma estrutura para abrigar doentes de Covid-19. Crédito: Vitor Jubini

Algumas das preocupações dos moradores é de que o espaço não tenha a estrutura adequada para conter a disseminação da Covid-19 pela vizinhança e que o local não seja confortável para os pacientes, devido ao calor e barulho de automóveis.

Para tentar resolver a divergência, a reunião online contou com a participação de representantes da prefeitura, do Ministério Público e cerca de dez moradores da região. A videoconferência teve início pela manhã e terminou na tarde desta sexta (19).

De acordo com Cláudio Barcelos, líder comunitário do bairro Mario Cypreste, a decisão da administração municipal foi tomada sem diálogo com os moradores do entorno. Ele afirma que a comunidade entende que o público a que se destina o centro de quarentena precisa de assistência, porém avalia que o Sambão não é a área mais adequada para receber os pacientes.

"Aqueles camarotes possuem janelas de alumínio e faz um calor absurdo durante o dia. Além disso, passa carro o tempo inteiro, levanta poeira... Esses são alguns dos motivos que nos indicam que o Sambão não é local ideal para tratar esses pacientes. Não somos contrários que essas pessoas sejam tratadas, mas que seja com dignidade. Se a prefeitura tivesse conversado com a gente antes, iríamos sugerir outros locais, como o ginásio do Tancredão, que é maior e mais arejado. Mas fizeram tudo sem o planejamento com comunidade e agora fica parecendo que os moradores são insensíveis, o que não é verdade, só queremos que tudo seja feito da forma correta" Cláudio Barcelos - líder comunitário do bairro Mario Cypreste

As principais revindicações apresentadas pelos moradores na reunião, caso o centro de quarentena permaneça no Sambão do Povo são:

Fechamento do corredor dos fundos do camarote, nas imediações onde ficarão os pacientes.



Contratação de moradores da região para trabalhar no local.



Disponibilização de testes que identifiquem a Covid-19 em moradores que vivem no entorno do Sambão.



Criação de uma comissão permanente de moradores da comunidade para fiscalizar o trabalho no local.

Intensificação da segurança pública na região.

Cuidado extremo com descarte de materiais, como talheres e roupas do centro de quarentena.



Garantia de que os pacientes ficarão isolados, sem circulação pela região.

Triagem exigente das pessoas que terão acesso ao centro de quarentena.

PREFEITURA PROMETE AVALIAR SUGESTÕES

Procurada, a Prefeitura de Vitória informou que continua seguindo a recomendação do Ministério Público do Espírito Santo para a implantação de um centro de quarentena como estratégia para acolher as pessoas mais vulneráveis e conter a disseminação do novo coronavírus.

"Nesta sexta-feira (19), foi realizada reunião por videoconferência entre a prefeitura e o Ministério Público na qual participaram aproximadamente dez pessoas, escolhidas pelos próprios moradores da comunidade de Mário Cypreste. Os representantes da comunidade apresentaram sugestões que serão analisadas e respondidas pela prefeitura. Na próxima segunda-feira, à tarde, haverá nova reunião para ajustes finais", informou.

Em entrevista à TV Gazeta na última quinta-feira (18), Bruno Toledo, coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos Impactos Causados pela Covid-19 da prefeitura, destacou que a escolha do Sambão não foi aleatória, mas precedida de protocolos da saúde para que as pessoas infectadas possam receber a assistência, sem oferecer risco à comunidade. A prefeitura pretende iniciar a utilização do espaço na próxima quarta (24), com prazo estimado de seis meses.

COMO SERÁ O CENTRO DE QUARENTENA?

A estrutura está sendo montada nos camarotes do Sambão do Povo para atender até 50 pessoas, com quadro clínico leve e que não precisam de internação hospitalar. O público-alvo será formado por idosos acamados, pessoas com deficiência, moradores em situação de rua, além daqueles em vulnerabilidade social que dividem a moradia e não têm condições de fazer o isolamento para a evitar a disseminação da doença.