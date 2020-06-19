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Aos 87 anos

Morre Armando Bortoluzzi, dono de uma das mais tradicionais padarias de Vitória

Desde a década de 60, o padeiro Armando Bortoluzzi fazia os pães e tocava a Padaria Expressa. O idoso de 87 anos faleceu na noite desta quinta-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 12:58

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 12:58

Armando Bortoluzzi era dono da Padaria Expressa, no Centro de Vitória, e faleceu nesta quinta-feira (18)
Armando Bortoluzzi era dono da Padaria Expressa, no Centro de Vitória, e faleceu nesta quinta-feira (18) Crédito: Arquivo pessoal
Colocar a mão na massa nunca foi força de expressão para o padeiro Armando Bortoluzzi. Em décadas de vida, fazer a mistura de trigo, água e fermento se transformar em pão francês foi rotina diária na vida deste homem que se dedicou a evoluir à panificação em Vitória e no Espírito Santo, mas que foi interrompida nesta quinta-feira (18).
Aos 87 anos, o proprietário da tradicional Padaria Expressa, no Centro de Vitória, faleceu, deixando saudades em familiares, amigos, clientes, funcionários e moradores da região onde fica o estabelecimento, que era tocado por Armando desde a metade da década de 60.

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O neto e chef de cozinha Fred Bortoluzzi, confirmou que o avô estava internado há dias. Agora, a família aguarda pelo resultado de exames para saber a causa do óbito.
"Meu avô era uma pessoa fantástica. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, ele estava em casa se precavendo para não contrair a doença. Ele tinha já problemas pulmonares e então foi levado ao Hospital Santa Rita, em Vitória. Ao analisarem o pulmão, a equipe médica achou por bem a internação, mas infelizmente ele faleceu ontem. O primeiro exame para Covid deu negativo nele e na vovó. Agora estamos aguardando pelo resultado do segundo, feito há poucos dias", contou.

DÉCADAS DE PÃES

O avô, aliás, foi fonte de inspiração para Fred ingressar na gastronomia. Orgulhoso do legado deixado pelo familiar, o chef de cozinha comentou sobre a importância que Armando teve para o crescimento do setor. Filho de imigrantes italianos, Armando aprendeu o ofício de padeiro por conta própria e não parou mais.
"Antes de pegar a Padaria Expressa que já existia, meu avô tinha um moinho de fubá próximo onde hoje existe a Faesa na Avenida Vitória. Em 1965 ele assumiu a padaria e iniciou o crescimento da panificação junto de outras pessoas importantes. Antes existia apenas o pão francês, ele ajudou a criar receitas, aumentou o leque de produtos, especialmente doces, diversificou também criando o restaurante e contribuiu de muitas outras formas para o setor", disse.
Fred Bortoluzzi é chefe de cozinha e tem no avô, o padeiro Armando Bortoluzzi, uma inspiração na gastronomia
Fred Bortoluzzi é chef de cozinha e tem no avô, o padeiro Armando Bortoluzzi, uma inspiração na gastronomia Crédito: Arquivo pessoal
A Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amocentro) lamentou a perda do empresário e antigo morador do bairro em uma postagem nas redes sociais. Atualmente, Armando residia na Praia do Canto com a esposa. No bairro ainda há uma filial da padaria, esta administrada por um dos filhos do padeiro.
Devido ao falecimento, a Padaria Expressa do Centro de Vitória, que há mais de 60 anos é tocada pela família Bortoluzzi, não funcionou na manhã desta sexta-feira em luto pela perda de "Seu Armando".

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