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Vasco Alves morreu em decorrência de um câncer no estômago, diz família

Velório reservado a familiares será a partir das 14h deste sábado, no Cemitério Parque da Paz , na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O sepultamento tem previsão de início às 15h

Públicado em 

25 abr 2020 às 12:28

Colunista

Data: 20/08/2015 - ES - Vitória - O ex-prefeito Vasco Alves durante manifestação a favor da democracia e ao Governo Dilma, na Praça Costa pereira -
 O ex-prefeito Vasco Alves, em 2015 Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica, Vasco Alves, morto  aos 78 anos neste sábado (25), terá velório reservado para a família, a partir das 14h, no Cemitério Parque da Paz , na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O sepultamento tem previsão de início às  15h. A informação é de Vasco Alves de Oliveira Neto, de 44 anos, filho mais novo do ex-prefeito.
Ele explica que o pai enfrentava, desde agosto de 2019, um câncer de estômago e morreu em decorrência da doença.

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"Neste momento de tanta dor e triste, nós, familiares, só temos que agradecer pelas inúmeras mensagens que já chegam de solidariedade. Pra nós, fica o seu exemplo", diz. O prefeito de Vila Velha, Max Filho, decretou luto oficial no município.
Vasco Alves, apelidado de Vasquinho, deixa quatro filhos e nove netos. "Ele era esse homem preocupado com mais humildes, os mais necessitados, e com a família", se emociona ao dizer.

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