Vasco Alves morreu em decorrência de um câncer no estômago, diz família

O ex-prefeito Vasco Alves, em 2015 Crédito: Carlos Alberto Silva

ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica, Vasco Alves, morto aos 78 anos neste sábado (25) , terá velório reservado para a família, a partir das 14h, no Cemitério Parque da Paz , na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O sepultamento tem previsão de início às 15h. A informação é de Vasco Alves de Oliveira Neto, de 44 anos, filho mais novo do ex-prefeito.

Ele explica que o pai enfrentava, desde agosto de 2019, um câncer de estômago e morreu em decorrência da doença.

"Neste momento de tanta dor e triste, nós, familiares, só temos que agradecer pelas inúmeras mensagens que já chegam de solidariedade. Pra nós, fica o seu exemplo", diz. O prefeito de Vila Velha, Max Filho, decretou luto oficial no município.