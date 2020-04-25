O ex-prefeito Vasco Alves Crédito: Arquivo/A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Morre Vasco Alves, ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica

Em conversa com A Gazeta, Max Filho destacou que Vasco Alves deixa um importante legado para a cidade de Vila Velha. Era uma figura popular, querida e sensível e, principalmente, ligado aos mais carentes. Fica um sentimento de grande perda, disse. Já o governador, na postagem, ressaltou que o ex-prefeito era "um líder carismático e uma popularidade diferenciada".

O falecimento causou comoção na classe política capixaba. O ex-governador Paulo Hartung se manifestou, em nota: "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Vasco Alves, ex-prefeito de Vila Velha e Cariacica. Vasco fez parte de uma geração que lutou pelo retorno da democracia em nosso país. Como homem público, ocupou funções de destaque na política do Estado, com um olhar sensível para a bandeira do combate às desigualdades sociais. Deixo aqui os meus mais sinceros sentimentos à família e aos amigos".

Rita Camata, que foi deputada federal correligionária de Vasco Alves, na Câmara Federal, nos anos 1980, lamentou a morte e falou sobre a perda. "Vasquinho tinha um estilo bem próprio de fazer política e foi reconhecido por isso: homem popular, de hábitos simples e firme no que acreditava. Com ele não tinha a promiscuidade entre o público e o privado. Num momento político tão turbulento como o que passamos, a gente pode falar dele com ética e valores morais."

Vasco Alves, ex-prefeito de Cariacica e Vila Velha

O ex-vereador de Vila Velha Joel Rangel recebeu a notícia com grande pesar e disse que, ao longo da vida, manteve uma relação de amizade e respeito com Vasco. "Sou muito ligado à família do Vasco, e a gente recebe essa notícia com muita tristeza. Era um homem muito culto, inteligente e sempre a favor dos mais pobres. Deixa um legado pra família e para a cidade. Era um discípulo de São Francisco de Assis, e eu sempre gostei de ouvi-lo falar", recordou.

A senadora Rose de Freitas (Podemos) destacou o envolvimento do ex-prefeito com as populações mais carentes. "Vasco sempre foi uma liderança popular. Toda atividade política dele foi buscando representar as lutas das populações mais carentes. Onde tinha o povo, onde o povo passava dificuldade, onde havia causas representativas do povo, lá o Vasco estava." A parlamentar também falou do prestígio do político e de suas habilidades: "Ele sabia dialogar, conviver com as pessoas. E ele teve sempre todo o respeito da classe política. Temos a perda de uma das últimas lideranças populares do Espírito Santo. Vasco era um homem generoso e que gostava da verdade: não praticava demagogia política. Ele vai fazer muita falta no cenário político capixaba".

Em nível nacional, a perda também foi sentida. O ex-parlamentar Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, sucessor do PPS, manifestou-se no Twitter. "Fomos constituintes e antes disso resistentes contra a ditadura. Um grande perda", escreveu.

TRAJETÓRIA NA POLÍTICA CAPIXABA

Sobre o início da carreira política do ex-prefeito, Eduardo Pignaton, ambientalista e microempresário que foi secretário de Serviços Urbanos na prefeitura de Vila Velha em 1983 e depois também ocupou o cargo de diretor de Turismo, recorda: "Vasco era advogado e sempre muito ligado às causas populares, com forte influência em segmentos mais humildes e religiosos da cidade. A sua carreira política teve início tendo como base de apoio o bairro da Glória, em Vila Velha, por ser uma região ligada aos trabalhadores operários. Foi daí que surgiu sua base para a eleição de prefeito". "Posso dizer que, na minha visão, Vasco passou a ser um político conhecido como próximo do povo, que não ficava num local como político de elite", relembra.

Vasco Alves, no final dos anos 1980, foi deputado federal constituinte, sendo considerado um dos melhores do Congresso. "No final da carreira política ele acabou se isolando politicamente e perdendo espaço. Mas seu legado político é muito grande. O debate sobre Orçamento Participativo, por exemplo, nos anos 1980, foi pioneiro", ressalta Pignaton.

Em janeiro de 1989, Vasco renunciou ao mandato na legislatura 1987-1991 para assumir o cargo de prefeito de Cariacica. Antes, já havia administrado o Executivo de Vila Velha, entre 1983 e 1986, cargo para o qual voltou em 1993. Em 2008, foi novamente candidato a prefeito da cidade, pelo PRTB. Na ocasião, em entrevista ao jornal A Gazeta, falou sobre seu estilo popular de fazer política: "Se ser populista é tratar bem os pobres, não ter vergonha de entrar na sala de pessoas humildes e tomar um cafezinho. Eu, evidentemente, vou continuar sendo populista".

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

Acabo de receber a triste notícia do falecimento do amigo, Vasco Alves. Uma figura de destaque na política capixaba. Um líder carismático e uma popularidade diferenciada. Deixa uma contribuição valorosa ao ES e muitas e boas histórias. Aos amigos e familiares, minha solidariedade — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 25, 2020

Decretei luto oficial em Vila Velha. Faleceu Vasco Alves. Prefeito por 2 mandatos da cidade e tb de Cariacica, constituinte nota 10, Vasco era uma figura popular e muito querida pelos capixabas. Nosso abraço a dona Marina (viúva), Vasco Neto (filho), filhas, netos e toda família. — Max Mauro Filho (@MaxMauroFilho) April 25, 2020

Vasco Alves será sempre lembrado pelo seu carisma, por sua alegria e seus causos. Deixa importante contribuição para o Espírito Santo e sobretudo para Vila Velha. Meus sentimentos à família. — Erick Musso (@MussoErick) April 25, 2020

Com muito pesar que recebi a notícia do falecimento de Vasco Alves. Obrigado pelo belo trabalho, que, com certeza, contribuiu para o crescimento do ES. Um grande líder político, ex-deputado federal constituinte e prefeito. Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares. — Sergio Vidigal (@vidigalsergio) April 25, 2020