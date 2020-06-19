Coronavírus: ES registra média de mais de 40 mortes por dia nesta semana

O Espírito Santo alcançou, nesta sexta-feira (19), 1.267 mortes por coronavírus. A semana havia começado com 1.087 casos fatais, e se encerra com uma média diária de registros superior a 40 óbitos. Os dados revelam um volume maior do que na semana anterior.
É fato que nem todas as mortes ocorrem no mesmo dia da divulgação. As informações são lançadas no Painel Covid-19 - ferramenta do governo que faz o monitoramento diário da doença - na data efetiva do óbito e, assim, são distribuídas ao longo dos dias.
Questionada se a razão para o número expressivo de mortes divulgadas em um mesmo dia tinha relação com os exames que estavam represados, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que não, uma vez que mais de 97% dos testes enviados ao Paraná já tiveram resultado.
Segundo a assessoria de imprensa, junto às mortes do dia, são divulgados também os óbitos de pessoas que ainda não tinham o diagnóstico para a Covid quando morreram, mas eram classificadas como casos suspeitos devido ao quadro clínico. Dessa maneira, quando sai o teste positivo, a Sesa apresenta o resultado mesmo que a morte tenha ocorrido em data anterior.
No levantamento do órgão desta sexta-feira, desde o início da pandemia o dia com mais mortes confirmadas foi 3 de junho, quando 44 pessoas infectadas pelo coronavírus morreram, seguido de 8 de junho, com 43 óbitos. Nesta semana, conforme os dados da Sesa, a terça-feira (16) foi o dia marcado por mais vítimas fatais: 34.