Retorno do coronavírus à China poderá afetar exportação de carne brasileira

Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay

O retorno do novo coronavírus a Pequim fez as autoridades chinesas adotarem medidas que poderão afetar as exportações brasileiras de carnes para a China.

O vírus teria passado por uma mutação na Europa e chegado à China no salmão. Por isso, os chineses estão acelerando a inspeção de alimentos frescos e de carnes congeladas.

Com essas exigências, os importadores terão de fazer testes em amostras de carne no desembarque, o que torna incertas as importações.