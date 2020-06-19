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Mutação no vírus

Retorno do coronavírus à China poderá afetar exportação de carne brasileira

O vírus teria passado por uma mutação na Europa e chegado à China no salmão, com isso inspeção de alimentos frescos e de carnes congelada é reforçada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 14:09

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 14:09

Data: 05/03/2020 - Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação
Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação Crédito: Pixabay
O retorno do novo coronavírus a Pequim fez as autoridades chinesas adotarem medidas que poderão afetar as exportações brasileiras de carnes para a China.
O vírus teria passado por uma mutação na Europa e chegado à China no salmão. Por isso, os chineses estão acelerando a inspeção de alimentos frescos e de carnes congeladas.
Com essas exigências, os importadores terão de fazer testes em amostras de carne no desembarque, o que torna incertas as importações.
Até que as coisas fiquem mais claras, os importadores chineses estão solicitando um retardamento nos embarques brasileiros, segundo alertou comunicado da Embaixada do Brasil em Pequim.

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