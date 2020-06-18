Crise faz número de empresas abertas cair 30,9% em abril

Entre abril e março, foram abertas 189 mil de empresas e 58,6 mil foram fechadas Crédito: Pixabay

Como consequência da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, o fluxo de abertura de empresas caiu 30,9% em abril, em comparação ao mesmo mês de 2019. Em sentido oposto ao esperado, o fechamento de empresas foi menor em abril, com queda de 41,1% de encerramentos formais em comparação ao mesmo mês do ano passado.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Ministério da Economia.

"O encerramento formal de empreendimentos é a última etapa no ciclo de vida de um empreendedor, então ele vai adotar uma série de medidas econômicas e também de combate aos impactos que está sofrendo até que ele tenha a capacidade de reaquecer esse negócio e, caso não seja viável, como última etapa, ele recorre ao fechamento formal do seu negócio, ou seja, o encerramento do seu sonho", explicou o secretário de Governo Digital, Luis Felipe Monteiro.

O secretário-adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Gleisson Rubin, esclareceu que o isolamento social também pode ter postergado o encerramento formal das empresas.

"Uma das razões possíveis é a menor circulação de pessoas, consequentemente o menor fluxo de deslocamento de empreendedores até as juntas comerciais para realizar procedimentos de encerramento das empresas. Além disso, há o efeito da postergação da decisão de fechar seu empreendimento em face das medidas de socorro do governo", disse.

Entre abril e março, foram abertas 189 mil de empresas e 58,6 mil foram fechadas. O saldo foi positivo em 131,2 mil empreendimentos.

De acordo com o estudo, no primeiro quadrimestre do ano, foram abertas 1,03 milhão de empresas, o que representa um aumento de 1,2% em relação ao último quadrimestre de 2019 e queda de 1,1% quando comparado com mesmo período de 2019.

Em contrapartida, foram fechadas 351.181 empresas, queda de 6,6% em relação ao último quadrimestre de 2019 e queda de 12,0% ao mesmo período no ano anterior.

O saldo dos primeiros quatro meses do ano foi positivo em 686,8 mil empresas. Até abril eram 18,4 milhões de empreendimentos ativos.

São Paulo é o estado com o maior número de empresas, com 5,2 milhões. Em seguida vem Minas Gerais com quase 2 milhões e o Rio de Janeiro com 1,7 milhões.

"Os três estados representam 81% dos empreendimentos ativos no país", destacou Monteiro.

O estado de São Paulo, o mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, também registrou o maior número de empresas fechadas, com 97 mil no primeiro quadrimestre do ano.

As atividades que mais tiveram empresas abertas foram de cabeleireiro, manicure e pedicure (55,9 mil), comércio varejista de vestuário e acessórios (51 mil), promoção de vendas (43,2 mil) e obras de alvenaria (36,7 mil).

"Importante destacar a tendência da abertura de cada vez mais empresas que exerçam atividades que estão dispensadas de alvarás e licenças, em razão da aplicação da Lei de Liberdade Econômica", ressaltou o estudo.

Entre as empresas fechadas, o comércio varejista de vestuário e acessórios aparece em primeiro lugar (26,6 mil), seguido de promoção de vendas (12,8 mil) e cabeleireiros, manicure e pedicure (10,6 mil).