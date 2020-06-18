Linhares é um dos municípios polos apontados pelo Governo do Estado Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Para entender o que influenciou o aumento dos registros fora da Grande Vitória, A Gazeta conversou com especialistas que trabalham no enfrentamento e estudam o comportamento do vírus no Estado. O presidente em exercício do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, informou que a diferença da taxa de transmissão do coronavírus na região metropolitana é menor que no interior.

Ele destacou que a taxa de contaminação está em 1,56 na Grande Vitória. Levando em consideração o crescimento exponencial, isso significa que 10 pacientes infectados podem contaminar outras 15 pessoas. Já no interior, os dados apontam que a taxa de contaminação é de 2,17. Ou seja, 10 contaminados são capazes de infectar outras 21 pessoas.

De acordo com o presidente do IJSN, o número de casos nos municípios do Norte, Sul e Noroeste do Estado está relacionado à dispersão natural da doença.

Your browser does not support the audio element. Entenda por que casos de coronavírus dispararam no interior do ES

"Já era esperado que nesse atual estágio da doença ela começasse a ter impacto no interior, principalmente nos municípios polos: Colatina, Cachoeiro e Linhares. Assim como acontece nas demais regiões brasileiras, a Covid se alastra das regiões metropolitanas para as regiões periféricas e em seguida para o interior" Pablo Lira - Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Para a pós-doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Ethel Maciel, o comportamento da população das cidades localizadas fora da região metropolitana também podem influenciar na maior incidência da pandemia. Uma das atitudes é o uso da máscara e a quebra do ciclo de contaminação, provocada com o distanciamento social.

A informação inicial era de que o foco da doença estava na Grande Vitória. Agora, o vírus circula em praticamente todo o Estado. Com isso, as medidas de prevenção, como o uso diário da máscara, foram adotadas em maior velocidade na região metropolitana. Assim como aconteceu aqui, quem vive nas cidades do interior precisa se convencer de que usar a máscara é importante para frear a velocidade de transmissão, pois já está comprovado que elas são eficazes no enfrentamento, orientou.

Desde a implantação da matriz de risco para a Covid-19 , todos os municípios do Estado passaram a definir modelos de funcionamento do comércio e medidas restritivas de circulação levando em conta o cruzamento de vários indicadores, sendo um deles a taxa de isolamento social, cujo percentual ainda está abaixo do recomendado em todo o Espírito Santo.