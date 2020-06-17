Número de mortes por coronavírus em Linhares sobe para 18

O número de mortes por coronavírus em Linhares, município do Norte do Espírito Santo, subiu para 18 na tarde desta quarta-feira (17). O óbito foi confirmado pela prefeitura após a atualização do Painel Covid-19. O último registro trata-se de um idoso de 61 anos que possuía comorbidades e que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital particular de Linhares, segundo informações do município.
Em nota, o executivo municipal ressaltou que como determina o Ministério da Saúde, orientações foram repassadas à família para que não haja realização de velório, pelo risco de contaminação.
Linhares é o sétimo município capixaba no ranking de infectados. Serra lidera com 5.327, a cidade do Norte, por sua vez, possui 820 confirmações, segundo dados do Painel Covid-19. A taxa de letalidade é inferior a 2,5%, menor do que a média estadual, que gira em torno de 3,86%.