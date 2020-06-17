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Avanço da pandemia

Número de mortes por coronavírus em Linhares sobe para 18

O último registro trata-se de um idoso de 61 anos que possuía comorbidades e que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 19:21

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 19:21

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
Pandemia de coronavírus avança por todo o Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
O número de mortes por coronavírus em Linhares, município do Norte do Espírito Santo, subiu para 18 na tarde desta quarta-feira (17). O óbito foi confirmado pela prefeitura após a atualização do Painel Covid-19. O último registro trata-se de um idoso de 61 anos que possuía comorbidades e que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital particular de Linhares, segundo informações do município.
Em nota, o executivo municipal ressaltou que como determina o Ministério da Saúde, orientações foram repassadas à família para que não haja realização de velório, pelo risco de contaminação.
Linhares é o sétimo município capixaba no ranking de infectados. Serra lidera com 5.327, a cidade do Norte, por sua vez, possui 820 confirmações, segundo dados do Painel Covid-19. A taxa de letalidade é inferior a 2,5%, menor do que a média estadual, que gira em torno de 3,86%.

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