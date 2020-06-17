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Pandemia

Coronavírus: Espírito Santo registra 1.179 mortes e passa de 30 mil casos

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 47 óbitos e 1.478 novos infectados com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 16:44

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 16:44

Teste rápido de coronavírus
Mais de 79 mil testes de coronavírus já foram realizados no Estado Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Espírito Santo atingiu a marca de 30.508 casos e 1.179 mortes por Covid-19 na tarde desta quarta-feira (17). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa),  a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 47 óbitos e por infectar 1.478 pessoas só nas últimas 24 horas. 
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 17.254 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,86%. Até o momento, 79.004 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 5.327 registros da doença, seguido por Vitória (5.291), Vila Velha (5.216) e Cariacica (3.785). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 655 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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