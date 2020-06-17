Nova Venécia registra sexta morte pelo novo coronavírus

Subiu para seis o número de mortos pelo novo coronavírus no município de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. O homem, de 52 anos, testou positivo para a doença e, diante do estado grave de saúde, acabou não resistindo e morreu.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente estava internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, que é referência para o tratamento da Covid-19 na Região Norte do Estado. O óbito foi constatado no último sábado (13).
No entanto, segundo a secretaria, o resultado que confirmou a contaminação pelo vírus só foi divulgado nesta terça-feira (16), três dias após a morte.
CORONAVÍRUS EM NOVA VENÉCIA
O avanço do novo coronavírus na Região Noroeste preocupa as autoridades de Saúde. Segundo dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta terça-feira (16), Nova Venécia registrou em 24 horas 13 novos casos confirmados da doença, totalizando 156.
Para ampliar a capacidade de atendimento, a prefeitura investiu no Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) começa os atendimentos exclusivos para pacientes com sintomas da doença a partir desta quarta-feira (17), sempre das 7h às 17h.
Foi preciso cerca de duas semanas para fazermos as adaptações e prepararmos o ambiente para dar a devida assistência aos venecianos que apresentarem sintomas gripais, onde há suspeita de Covid-19. Esse local é exclusivo para atender pessoas sintomáticas, especificamente para tratar dessa questão, evitando que fiquem circulando pelo município, procurando atendimento, enquanto se expõem e expõem também os outros ao coronavírus, explicou o secretário municipal de Saúde, Felipe Barbosa dos Santos.